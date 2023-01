Danjuma onthult rol van Oranje-collega in overstap naar Tottenham

Woensdag, 25 januari 2023 om 23:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:22

Arnaut Danjuma maakt bij Tottenham Hotspur zijn rentree in de Premier League. De Nederlandse buitenspeler wordt gehuurd door de Londenaren, die tevens een optie tot koop hebben bedongen. Danjuma leek lange tijd op weg naar Everton, maar in een interview met het mediateam van Tottenham laat hij weten dat hij niet hoefde na te denken toen the Spurs zich meldden. Daarnaast onthult de aanvaller dat onder meer Steven Bergwijn een rol heeft gespeeld in zijn komst naar Noord-Londen.

"Geweldig, geweldig. Ik ben verheugd om hier te zijn", begint Danjuma tegenover Spurs TV. "Toen Tottenham zich meldde, hoefde ik niet na te denken. Het is een enorme club met een geweldige trainer en staf", is hij lovend over manager Antonio Conte. "De faciliteiten zijn ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik deel uitmaak van het team. Ik kijk er erg naar uit om met Conte te werken. Hij heeft heel veel ervaring als manager en dat is voor mij, als speler in ontwikkeling, een geweldig iets. Het is een grote kans voor mij om van hem te leren."

“It was a no-brainer”@Danjuma's first interview as a Spurs player ?? pic.twitter.com/bWGnmqKm0V — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023

Danjuma komt over van Villarreal en daar had hij al te maken met de nodige voormalig Spurs-spelers. Zo speelde hij in Spanje samen met Étienne Capoue, Serge Aurier, Juan Foyth en Giovanni Lo Celso. Naast dat viertal sprak Danjuma ook met Oranje-collega Bergwijn, die Tottenham afgelopen zomer verliet voor Ajax. "Ik heb de nodige keren met ze gesproken", geeft Danjuma aan. "Het is goed om hun verhalen te horen. Hun reacties en feedback waren positief, wat voor mij alleen maar goed is. Ik hoop iets extra's te bieden. Ik wil impact hebben op het team door middel van doelpunten en assists, wat hopelijk resulteert in meer overwinningen. De Premier League is de beste competitie ter wereld en daarom ben ik blij om hier te zijn."

"Engeland voelt als mijn thuis", vervolgt de voormalig NEC'er. "Ik spreek de taal en ben de cultuur gewend, dus ik hoop dat ik me niet te veel hoef aan te passen." Danjuma is geen onbekende in de Premier League. De in Lagos geboren aanvaller verliet Club Brugge in 2019 voor Bournemouth en kwam tot op heden tot veertien Premier League-wedstrijden, waarin hij niet tot scoren kwam. In zijn tweede seizoen, nadat Bournemouth degradeerde, wist Danjuma zich in de Championship wel te etaleren. Op het tweede niveau van Engeland kwam hij tot vijftien treffers in 33 wedstijden. Daarmee verdiende hij een transfer naar Villarreal, waar hij zich ontwikkelde tot een van de sleutelspelers.