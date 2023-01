FC Twente ziet late treffer geannuleerd worden en lijdt duur puntenverlies

Woensdag, 25 januari 2023 om 20:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:09

FC Twente heeft duur puntenverlies in de Eredivisie geleden. De Tukkers kwamen op bezoek bij het sterk spelende Vitesse niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Via een strafschop van Ricky van Wolfswinkel kwam de ploeg van trainer Ron Jans op voorsprong, waarna een eigen doelpunt van Robin Pröpper en een treffer van Matús Bero leidden tot de voorsprong voor de Arnhemmers. Verder dan de fraaie gelijkmaker van Václav Cerný kwam Twente niet. In blessuretijd werd een tweede treffer van Van Wolfswinkel geannuleerd wegens buitenspel. Door de puntendeling verzuimt Twente over PSV heen te klimmen en staat het vierde, terwijl Vitesse terug te vinden is op plek veertien.

Vitesse-doelman Kjell Scherpen kreeg in het vorige Eredivisie-duel met PSV (1-0 nederlaag) rood, waardoor Daan Reiziger zich tegen Twente mocht laten zien. Op de linksbackpositie koos trainer Phillip Cocu voor Maximilian Wittek, die tegen PSV nog als linkermiddenvelder stond opgesteld. Mitchell Dijks moest het daarom doen met een reserverol. Verder had Cocu basisplaatsen in huis voor Kacper Kozlowski, Gabriel Vidovic en Bartosz Bialek. Zij speelden voor Enzo Cornelisse (ziek) en Mohamed Sankoh. Nikolai Baden Frederiksen ontbrak vanwege disciplinaire redenen. Bij Twente viel er één wijziging te noteren. Op de rechtsbackpositie kreeg Alfons Sampsted de voorkeur boven Joshua Brenet.

De 2-3 van Ricky van Wolfswinkel wordt afgekeurd wegens buitenspel?? #vittwe pic.twitter.com/ymivI6Phhh — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2023

Na een gelijkwaardige openingsfase kreeg Vitesse een domper te verwerken. Sondre Tronstad moest geblesseerd van het veld en liet zich vervangen door Dominik Oroz. De eerste grote kans was wel voor de Arnhemmers. Million Manhoef schoot venijnig op Lars Unnerstall, die redding kon brengen. In de rebound schoot Melle Meulensteen over. Na 25 minuten kreeg Vlap de uitgelezen kans om Twente op voorsprong te schieten. De aanvallende middenvelder ontving een voorzet vanaf de linkerkant van Gijs Smal, had alle tijd om binnen te schieten maar zag zijn poging over de lat verdwijnen.

Na ruim een half uur spelen kreeg Twente een strafschop. Wittek vloerde Vlap in de zestien, waarna scheidsrechter Marc Nagtegaal naar de stip wees. Van Wolfswinkel vond vanaf elf meter de linkeronderhoek: 0-1. Vlak voor rust kwam Vitesse uit het niets op gelijke hoogte. Een dribbel van Manhoef leverde niets op, waarna Hilgers de bal op Manhoef passte. De aanvaller rekende daar niet op, waarna Vidovic richting doel kon lopen. De Duitse Kroaat zag zijn inzet uit een onmogelijke hoek via de voet van Robin Pröpper binnenvallen: 1-1.

Wel of geen buitenspel? Jan Joost geeft uitleg ?????#vittwe — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2023

De tweede helft was zeven minuten oud toen Vitesse op voorsprong kwam. Pröpper bracht Mathias Kjølø in de problemen met een lastige kopbal op het middenveld, waarna Bialek door kon lopen. De Pool bracht de bal vervolgens bij Bero, die na een korte dribbel raak schoot in de verre hoek: 2-1. Via Wittek leek de thuisploeg even later op 3-1 te komen, maar het strakke schot van de vleugelverdediger vloog rakelings naast de paal. Aan de andere kant was het wel raak. Op aangeven van Misidjan zag Vlap zijn knappe poging nog tegen de paal belanden, maar uit de rebound was het toch raak. Cerný pikte de bal op aan de rechterkant van de zestien, sneed naar binnen en haalde verwoestend uit met zijn linker: 2-2.

Aan de andere kant werd Manhoef in de zestien aangetikt door Smal, maar dat leidde niet tot een strafschop. In de daaropvolgende aanval kwam invaller Sem Steijn dicht bij de voorsprong voor Twente. De middenvelder zag zijn poging richting de hoek gepareerd worden door Reiziger. Namens Vitesse was Bero dichtbij met een knap schot, dat kon worden gekeerd door Unnerstall. Beide ploegen zetten in de slotfase aan, wat leidde tot hachelijke situaties voor het doel. In blessuretijd dacht Twente alsnog op voorsprong te komen. Een voorzet vanaf de linkerkant kwam op het hoofd van Van Wolfswinkel terecht, die met het geluk raak kopte. De VAR van dienst constateerde echter buitenspel, waardoor het feestje van Twente niet doorging.