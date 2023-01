AZ kent zorgeloze avond in Deventer en meldt zich aan kop

Woensdag, 25 januari 2023 om 20:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:04

AZ heeft woensdag in ieder geval voor even de koppositie overgenomen. De ploeg van Pascal Jansen kwam moeilijk op gang op bezoek bij Go Ahead Eagles, maar vertrok uiteindelijk met een comfortabele 1-4 zege. Yukinari Sugawara, Vangelis Pavlidis, Zico Buurmeester en basisdebutant Djordje Mihailovic verzorgden de doelpuntenproductie namens de Alkmaarders. Feyenoord kan later op de avond weer koploper worden wanneer het wint of gelijkspeelt tegen NEC.

Jansen zag zondag tegen Fortuna Sittard (3-1 winst) wederom een sterkhouder wegvallen met Dani de Wit. De nummer 10 van de Alkmaarders raakte na 34 minuten spelen geblesseerd aan zijn voet en moest zich laten vervangen door Mihailovic. De miljoenenaanwinst verscheen daarom in Deventer aan de aftrap. Voor de rest begon Jansen met precies dezelfde namen als afgelopen weekend. Ook Mathew Ryan was zo weer van de partij.

De inzet in De Adelaarshorst was hoog, daar AZ bij winst in ieder geval voor enkele uren koploper kon worden. De Alkmaarders speelden er niet naar in de openingsfase. Het beste wat ze eruit gekregen was een afstandsschot van Jesper Karlsson, voordat Jens Odgaard doelman Jeffrey de Lange na een halfuur voor het eerst serieus testte. In de tussentijd had Oliver Edvardsen bij Ryan hetzelfde gedaan.

De Lange keerde ook bij een inzet van Tijani Reijnders, maar moest zich even later toch gewonnen geven. Vangelis Pavlidis was als de kippen bij een lage voorzet van Sugawara en tikte zijn zesde van het seizoen binnen: 1-0. Laatstgenoemde had drie minuten later ook bijna zijn tweede assist kunnen bijschrijven, ware het niet dat Pantelis Hadzidiakos naast kopte. De zege was zo nog allerminst binnen voor de Alkmaarders.

Die stelden een klein kwartier na rust orde op zaken. Weer was het Sugawara met de voorzet, die middels een eigenzinnige snoekduik van Mihailovic werd gepromoveerd tot doelpunt. Go Ahead kwam er toen al een tijdje niet meer aan te pas en zag Sugawara het hoogtepunt van de avond verzorgeren. De Japanner haalde schitterend uit vanaf randje zestienmetergebied en tilde de score daarmee naar 0-3. Nadat Willum Willumsson via een benutte strafschop nog iets terugdeed, verzorgde invaller Zico Buurmeester met een schuiver het slotakkoord: 1-4. Voor Go Ahead is het de eerste nederlaag sinds 3 september.