Borussia Dortmund wint op valreep en maakt flinke sprong op ranglijst

Woensdag, 25 januari 2023 om 20:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:33

Borussia Dortmund heeft woensdagavond op de valreep weten te winnen van FSV Mainz 05. Na twee vroege goals aan beide kanten leek de ploeg van trainer Edin Terzic lang op weg naar een gelijkspel, maar Giovanni Reyna bepaalde in blessuretijd anders: 1-2. Door de zege klimmen die Borussen voorlopig van de zevende naar de derde plek in de Bundesliga, terwijl Mainz blijft steken op plaats twaalf.

Aan de kant van Dortmund, dat afgelopen zondag op spectaculaire wijze met 4-3 won van FC Augsburg, ontbrak Jude Bellingham voor het eerst dit Bundesliga-seizoen. De Engelse middenvelder was geschorst en werd vervangen door Emre Can. Centraal in de verdediging stond Niklas Süle op de plek van de niet geheel fitte Mats Hummels, die op de bank begon. Ook Sébastien Haller zat op de reservebank, terwijl Donyell Malen het weer vanaf de eerste minuut mocht laten zien. Bij Mainz ontbrak Delano Burgzorg vanwege een enkelblessure. Marcus Ingvartsen, met vijf goals clubtopscorer van Mainz dit Bundesliga-seizoen, begon wel gewoon in de basis.

Veel fans in de Mewa Arena hadden hun stoeltje nog niet eens gevonden of er was al twee keer gescoord. Eerst was het Jae-Sung Lee die na anderhalve minuut een corner van Edimilson Fernandes binnenkopte, waarna Julian Ryerson de stand twee minuten later alweer gelijktrok. De Noor haalde uit van afstand en zag de bal via verdediger Fernandes in het doel belanden: 1-1. In de fase daarna was Dortmund via Youssoufa Moukoko (redding doelman Finn Dahmen), Süle (opnieuw redding Dahmen) en Karim Adeyemi (over) dicht bij de voorsprong, maar gescoord werd er niet meer voor rust.

In de tweede helft kreeg ook Mainz kansen om opnieuw op voorsprong te komen. Zo ging een volley van Karim Onisiwo net naast, kopte Ingvartsen over en zag Angelo Fulgini zijn schot gepakt worden door Gregor Kobel. Dortmund was aan de andere kant gevaarlijk via een schot dat naast ging van Adeyemi en een door Dahmen geredde poging van invaller Jamie Bynoe-Gittens. Het duel leek te eindigen in een puntendeling, totdat Reyna in de derde minuut van de blessuretijd uit een corner de winnende binnentikte.

