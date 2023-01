Unibet: een odd van 4.30 voor bekerwinst van Arsenal op Manchester City!

Vrijdag, 27 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Manchester City strijdt niet alleen met Arsenal om de Engelse landstitel, maar ook om de eindzege in de FA Cup. Beide titelkandidaten treffen elkaar vrijdagavond in het Etihad Stadium in de vierde ronde van het nationale bekertoernooi. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de op voorhand boeiende bekerkraker tussen the Citizens en the Gunners.

Het elftal van manager Josep Guardiola kende een goede generale voor het bezoek van Arsenal aan Manchester. Afgelopen zondag werd Wolverhampton Wanderers met 3-0 verslagen en Erling Braut Haaland tekende voor alweer zijn vierde hattrick van dit seizoen. De verdediging van Arsenal is dus gewaarschuwd voor de Noorse topschutter. Het is overigens afwachten of Guardiola Haaland laat starten of dat de topspits op de bank begint.

Arsenal boekte zondag een zeer belangrijke overwinning in de race om het kampioenschap in de Premier League. Dankzij een doelpunt van Eddie Nketiah werd in een zinderende wedstrijd met 3-2 gewonnen van Manchester United. De voorsprong op achtervolger Manchester City bedraagt hierdoor nog steeds vijf punten, terwijl Arsenal met een wedstrijd tegoed zelfs op acht punten kan komen van de opponent van vrijdagavond.

Haaland blijft dus de headlines domineren in Engeland. De aanvalsleider van Manchester City staat nu al op 25 (!) doelpunten en heeft daarmee een voorsprong van negen treffers op nummer twee Harry Kane. Haaland scoorde dit seizoen nog niet in de FA Cup, want in de derde ronde tegen Chelsea (4-0 winst) bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Bij Arsenal wordt voor de goals gekeken naar Nketiah, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Martin Ødegaard.

