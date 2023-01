‘Barça mikt op Endrick-scenario en reserveert 40 miljoen voor zeventienjarige’

Woensdag, 25 januari 2023 om 19:04 • Tom Rofekamp

Barcelona heeft de gedroomde opvolger van Robert Lewandowski gevonden. Volgens de Mundo Deportivo zijn de Catalanen bereid diep in de buidel te tasten voor Vitor Roque, een zeventienjarige spits van Athletico Paranaense. In ruil voor een transfersom van 35 tot 40 miljoen euro moet Roque vanaf komend seizoen in Spotify Camp Nou spelen.

De groeibriljant staat sinds de herfst van vorig jaar op de radar in Catalonië. Deco, adviseur van Barcelona in Brazilië, droeg Roque voor, waarna ook de scouting overtuigd raakte. Met zaakwaarnemer André Cury als bemiddelaar kwam Barcelona een transfersom van in totaal 35 tot 40 miljoen euro overeen met Athletico. Er is afgesproken dat er in drie termijnen van tien miljoen euro betaald wordt, met vijf tot tien miljoen aan variabelen als aanvulling.

Roque moet op termijn Lewandowski opvolgen in de spits bij de Catalanen. De Pool scoort nog altijd aan de lopende band, maar begint met zijn 34 jaar op leeftijd te raken. In de jaren dat hij nog meekan, moet Roque in zijn schaduw worden klaargestoomd. Dat zal pas vanaf komende zomer kunnen, aangezien de FIFA alleen transfers van achttienjarigen en ouder toestaat.

Real Madrid verzekerde zich afgelopen zomer al van de komst van Roques landgenoot Endrick. De aartsrivaal van Barcelona maakte het wonderkind met een bedrag van 72 miljoen euro de duurste zestienjarige aller tijden. Endrick zal vanaf juni 2024 in Santiago Bernabéu te bewonderen zijn. Hij speelde nog slechts zeven wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club Palmeiras, waarin hij driemaal scoorde en één assist gaf. Roque kwam al 36 keer uit voor het eerste van Athletico Paranaense en produceerde daarin zeven treffers en drie assists.