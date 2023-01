‘Chelsea kan 28 miljoen euro incasseren voor Ziyech dankzij nieuwe interesse’

Woensdag, 25 januari 2023 om 17:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:11

Hakim Ziyech staat mogelijk voor een overstap naar Everton, zo weet Sky Sports woensdag te melden. De Marokkaans international zou op Goodison Park de opvolger moeten worden van Anthony Gordon, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Newcastle United. The Toffees grepen eerder naast de komst van Arnaut Danjuma, die op het laatste moment koos voor Tottenham Hotspur.

Ziyech heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2025, maar de kans is marginaal dat hij dat uitdient. Het perspectief op speeltijd is voor de linkspoot klein, zeker na de recente winteraankopen van Chelsea. Volgens Sky Sports is Everton bereid om omgerekend zo'n 28,3 miljoen euro neer te tellen voor de vijftigvoudig Marokkaans international. Van een concreet bod is het echter nog niet gekomen. Everton verkeert in degradatienood en was deze transferwindow dicht bij het strikken van Danjuma, die op het laatste moment koos voor Tottenham. Everton ondervindt in de strijd om Ziyech echter concurrentie vanuit de Serie A.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast de club uit Liverpool is namelijk ook AS Roma serieus in de markt voor Ziyech. De spelmaker zou de vervanger moeten worden van Nicolò Zaniolo, die in afwachting van een transfer al niet meer tot de wedstrijdselectie behoorde voor het duel met Spezia (0-2 winst). De schaduwlijstjes zijn al opgesteld in de Italiaanse hoofdstad en Ziyech staat bovenaan, zo wist Tuttosport zondag te melden. Zaterdag sijpelde het nieuws door dat ook Barcelona interesse heeft in Ziyech. De ploeg van trainer Xavi zoekt naar een opvolger voor de naar Atlético Madrid vertrokken Memphis Depay.

Ziyech startte dit seizoen slechts zes keer in de basis over alle competities. De vleugelspeler annex middenvelder kwam nog niet tot scoren. In de laatste twee Premier League-wedstrijden mocht Ziyech wel vanaf het begin meedoen. Tijdens het duel met Crystal Palace op 15 januari liet hij zijn waarde zien door de assist te geven op de winnende treffer van Kai Havertz. Op het WK was Ziyech wel verzekerd van een basisplaats en was hij een van de pijlers in het team dat de halve finale haalde. Bij zijn club is de situatie echter minder rooskleurig. Chelsea haalde met Noni Madueke (PSV) een directe concurrent, terwijl ook João Félix (Chelsea) en Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk) de voorhoede versterkten.