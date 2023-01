PSV hoopt na transfer Danjuma toe te kunnen slaan bij Tottenham Hotspur

Woensdag, 25 januari 2023 om 17:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:57

PSV houdt Tottenham Hotspur-speler Bryan Gil nauwlettend in de gaten. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad woensdagmiddag. Eerder op woensdag meldde Matteo Moretto van Relevo al dat de 21-jarige Spaanse buitenspeler op huurbasis zou mogen vertrekken bij the Spurs. Als gevolg van de komst van Arnaut Danjuma naar Tottenham zou Gil namelijk niet meer op speeltijd hoeven te rekenen in Londen.

“PSV volgt ook de verrichtingen van Bryan Gil van Tottenham Hotspur”, aldus Elfrink op Twitter. “Veel mogelijkheden om de ploeg de komende week nog te versterken. Kijken wat er allemaal van komt. Duidelijk dat ook intern de noodzaak wordt onderkend om nog actie te ondernemen.” Het bericht over de Eindhovense interesse in Gil volgt op een eerdere tweet van Elfrink, waarin hij meldt dat PSV in de markt is voor linksbuiten Kamaldeen Sulemana van Stade Rennes.

Dat werd eerder ook al gemeld door L’Équipe. Volgens de Franse sportkrant heeft zowel PSV als Southampton een openingsbod gedaan op de twintigjarige Ghanees, die bij Stade Rennes nog vastligt tot medio 2026. Het bod van PSV bestond uit een vaste transfersom van vijftien miljoen euro, exclusief twee miljoen euro aan bonussen.

Na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke is PSV hard op zoek naar versterkingen voor de vleugels. Sulemana en Gil worden daarbij dus als serieuze opties gezien. Gil, die bij Tottenham in ieder geval Harry Kane, Heung-min Son, Dejan Kulusevski, Richarlison en dus ook Danjuma voor zich zal moeten dulden, maakte in 2021 voor 25 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Tottenham.

De linkspoot, die ook zijn jeugdopleiding genoot bij Sevilla, kon zich echter nog niet ontpoppen tot vaste waarde bij de huidige nummer vijf van de Premier League. In zijn eerste halfjaar kwam Gil tot twintig optredens in alle competities, waarin hij niet wist te scoren. Vervolgens werd hij verhuurd aan Valencia, om in de zomer van 2022 weer terug te keren in het Tottenham Hotspur Stadium. Dit seizoen speelde hij tien keer mee, maar ook daarin wist Gil niet tot scoren te komen. Nu mag de viervoudig Spaans international dus opnieuw worden verhuurd.