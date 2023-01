Unibet: een odd van 4.00 voor een goal van Memphis tegen Real Madrid!

Donderdag, 26 januari 2023 om 06:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:51

Voor Memphis Depay dient de eerste Madrileense derby zich al aan. Real Madrid krijgt donderdagavond namelijk bezoek van zijn nieuwe werkgever Atlético Madrid in de kwartfinale van de Copa del Rey. Lukt het de Oranje-international om de buurman pijn te doen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Spaanse bekerkraker in het Santiago Bernabéu.

Real bereikte met de nodige pijn en moeite de kwartfinale van het bekertoernooi. In de achtste finale stond De Koninklijke met 2-0 achter tegen Villarreal en uitschakeling lag hierdoor op de loer. Dankzij een sterke comeback na rust werd alsnog de kwartfinale bereikt. Dani Ceballos was de held van Real met de winnende treffer in de 86ste minuut. Als beloning staat de altijd beladen clash met stadsgenoot Atlético op het programma voor donderdagavond.

Atlético kende wat minder moeite om de kwartfinale van de Copa del Rey te bereiken. Levante werd vorige week woensdag met 0-2 verslagen dankzij doelpunten van Álvaro Morata en Marcos Llorente. Drie dagen later volgde het debuut van Memphis, die als invaller speeltijd kreeg in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Real Valladolid. Het is nu afwachten of trainer Diego Simeone de winteraankoop ook tegen Real speeltijd gunt.

Memphis koos er onlangs dus voor om Barcelona in te ruilen voor Atlético. De 28-jarige aanvaller wil in Madrid aan een nieuw hoofdstuk beginnen en zijn loopbaan nieuw leven inblazen. Voor de aanwinst zou niets mooiers zijn dan zijn eerste doelpunt namens Atlético maken tegen uitgerekend Real. De Madrileense bekerclash start donderdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

