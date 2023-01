Koeman kijkt uit naar Nations League; Dalic spreekt over zwaarste loting

Woensdag, 25 januari 2023 om 16:49 • Davey de Laat • Laatste update: 17:00

Oranje treft Kroatië in de halve finale van de Nations League, zo werd woensdagochtend duidelijk uit de loting. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat het een lastige kluif gaat worden voor het Nederlands elftal. “Dat hebben we het afgelopen WK weer kunnen zien”, aldus de 59-jarige keuzeheer in een eerste reactie bij de KNVB.

De Kroaten zijn tijdens het afgelopen WK in Qatar als derde geëindigd na een 2-1 overwinning op Marokko in de troostfinale. Koeman weet daarom dat Oranje moet oppassen voor de Kockasti. “Ze hebben natuurlijk veel ervaring en de laatste jaren uitstekend gepresteerd op de grote toernooien”, zei de nieuwe bondscoach. “Ik verheug me op het toernooi. Het is goed om te spelen om een prijs, en zeker na de verloren finale van 2019 willen we wat rechtzetten. Daarbij vind ik het erg leuk dat de wedstrijden in Nederland worden gespeeld; dat is prachtig voor onze fans en natuurlijk voor onszelf.”

De bondscoach van Kroatië Zlatko Dalic bestempeld Oranje als ‘misschien wel de zwaarste tegenstander’. Dat is opvallend, want ook toplanden als Spanje en Italië kwamen in het Zwitserse Nyon uit de koker. “Het stadion zal uitverkocht zijn, Nederland heeft een nieuwe bondscoach en ze hebben een fantastisch team. Vooral de verdediging is erg sterk en ze hebben jonge, krachtige spelers. Maar ik verwacht ook dat onze supporters van zich laten horen tijdens de wedstrijd en dat ze ons steunen”, zei de oefenmeester tegenover Kroatische media.

Een favoriet voor de titel durft Dalic niet aan te wijzen. “Alle deelnemers behoren qua niveau tot de top tien van de wereld. Natuurlijk willen we de finale halen, dat is ons doel. We gaan voor de overwinning.” De eindronde vindt plaats in Nederland. De halve finales zijn op 14 en 15 juni, de (troost)finale wordt gespeeld op 18 juni. Enschede en Rotterdam dienen als speelsteden voor het Europese toernooi. De vier wedstrijden worden in juni afgewerkt in De Grolsch Veste en De Kuip. De Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion waren vanwege andere evenementen niet beschikbaar in die zomermaand.