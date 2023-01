Het Parool noemt twee namen als mogelijke assistent van Alfred Schreuder

Woensdag, 25 januari 2023 om 14:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:31

Nu bekend is geworden dat Ajax op zoek gaat naar een assistent voor Alfred Schreuder, kan het suggereren over mogelijke namen beginnen. Het Parool schetst woensdag de malaise waarin de Amsterdammers verkeren en maakt meteen van de gelegenheid gebruik om twee namen te laten vallen. Fred Grim en Henk ten Cate behoren volgens het Amsterdamse dagblad tot de potentiële kandidaten. Beide trainers waren al eens werkzaam voor Ajax.

Dinsdag meldde De Telegraaf dat Ajax voornemens is om verder te gaan met Schreuder als hoofdtrainer. De geplaagde Barnevelder staat hevig onder druk, maar behoudt vooralsnog het vertrouwen van de clubleiding. Schreuder wordt momenteel geassisteerd door de door hemzelf aangestelde Matthias Kaltenbach en oudgedienden Michael Reiziger en Richard Witschge. Met name Kaltenbach lijkt op de schopstoel te zitten, liet Mike Verweij maandag weten in de podcast Kick-off.

De roep om een nieuwe samenstelling van de technische staf kwam vanuit de spelersgroep, die voorafgaand aan De Klassieker hun hand opstak in een vertrouwelijke bijeenkomst toen hen gevraagd werd wie ontevreden was over de huidige staf. Het Parool noemt dat 'een duidelijk signaal'. "De directie tracht met pappen en nathouden de kleine en grote breuken te lijmen. Schreuder had en heeft de steun van zijn bazen, die echter ook gehoor willen geven aan de wens van de voetballers om de samenstelling van de technische staf te veranderen", aldus de ochtendkrant.

De namen van Grim en Ten Cate worden genoemd. "Grim kent de club door en door en heeft zijn handen vrij, maar wellicht is hij al te veel hoofdtrainer om een ondersteunende (en ondergeschikte) rol te spelen. Henk ten Cate misschien? Een Amsterdammer, al eerder werkzaam bij Ajax, met zijn 68 jaar ervaren genoeg, bovendien een goede kennis van Schreuder, maar dan moet hij wel zin hebben in zo’n klus. Bogarde kreeg veel waardering uit de spelersgroep, maar gezien de wijze waarop hij aan de kant is geschoven, is een terugkeer niet aannemelijk."

Grim werkte bij Ajax als jeugdtrainer van de keepers en trainde het hoogste jeugdteam en de beloften. Als hoofdtrainer was hij werkzaam bij Almere City, RKC Waalwijk en Willem II. Bij laatstgenoemde club werd hij in maart vorig jaar ontslagen na aanhoudende tegenvallende resultaten. Van de laatste achttien wedstrijden wist hij er slechts één te winnen. Ten Cate was in het seizoen 2006/07 hoofdtrainer bij Ajax. Hij vertrok nadat hij een baan aangeboden kreeg als veldtrainer bij Chelsea. Toenmalig technisch manager Martin van Geel stemde in en liet de geboren Amsterdammer gaan.