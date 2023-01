Ajax vindt in voormalig korpschef nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Woensdag, 25 januari 2023 om 13:41 • Davey de Laat • Laatste update: 13:48

Pier Eringa wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, zo laat de club weten in een persbericht. Hij volgt Leen Meijaard op, die vorig jaar november zijn vertrek aankondigde. Eringa, die in het verleden onder meer werkzaam was bij de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en dienst deed als korpschef van de politie Flevoland, zal tot medio november 2026 tekenen in Amsterdam.

De 62-jarige Eringa wordt hoogstwaarschijnlijk binnen korte termijn aangesteld, daar de huidige RvC en ondernemingsraad de voordracht steunen. De geboren Fries was eerder voorzitter van Stichting Open Nederland, de organisatie die zogeheten coronatoegangstesten verzorgt. Tussen 2015 en 2019 was Eringa werkzaam als president-directeur bij ProRail.

Arco Gnocchi, samen met Freek Jansen verantwoordelijk voor de Pak Schaal Podcast, noemt Eringa op Twitter 'een interessante keuze'. "Hij wordt vaak ingevlogen als er besluiteloosheid in de bestuurskamer en ontgoocheling op de werkvloer heerst. Wellicht een eerste stap richting herstel?", vraagt hij zich af. Over de voordracht van Eringa wordt besloten op de Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 14 maart.

Afgelopen week uitte oud-speler Keje Molenaar openlijk kritiek op de huidige leiding van Ajax. “In de raad van commissarissen zitten allemaal boekhouders, accountants en weet ik veel wat het allemaal zijn. Er zit he-le-maal niemand met een voetbalvisie", aldus de adviseur van FC Volendam bij de NOS. De huidige RvC bestaat uit Annette Mosman, Georgette Schlick, Cees van Oevelen, Peter Mensing en de hierboven genoemde Leen Meijaard. Adrie Koster is adviseur van de RvC op het gebied van voetbaltechnische zaken.