PSV bevestigt komst Silva met prominent rugnummer en zwaait Hoever uit

Woensdag, 25 januari 2023 om 12:29 • Wessel Antes • Laatste update: 12:35

Fábio Silva maakt het seizoen af bij PSV, zo bevestigt de Eindhovense club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De twintigjarige Portugees komt per direct op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers FC. De Eindhovenaren maken daarnaast bekend dat Ki-Jana Hoever terugkeert naar the Wolves na een teleurstellend halfjaar op huurbasis in het Philips Stadion. De rechtsback speelde slechts acht officiële wedstrijden voor PSV.

Bij PSV is Silva de eerste versterking van de winterse transferperiode. In Eindhoven gaat de rechtsbenige spits spelen met rugnummer 10, dat eerder dit seizoen werd gedragen door de naar Chelsea vertrokken Noni Madueke. Via de clubwebsite laat Marcel Brands weten waarom de Portugees is aangetrokken. “Fabio is een veelzijdige aanvaller die op meerdere posities voorin kan spelen. Hij geeft ons extra mogelijkheden en daar zijn we erg blij mee.” De verwachting is dat PSV zich nu gaat richten op versterkingen voor de flanken.

Het afgelopen halfjaar speelde Silva op huurbasis voor Anderlecht, waar hij in 32 officiële wedstrijden goed was voor elf doelpunten en vier assists. Toch was de aanvaller niet tevreden over zijn huurperiode in Brussel, waardoor hij blij is met een kans bij PSV. “Hier krijgt jong talent de kans zich te ontwikkelen. Daarnaast kan ik gaan leren van Ruud Van Nistelrooij. Een van de beste spitsen ooit.” Wolverhampton kocht Silva in september 2020 voor maar liefst veertig miljoen euro weg bij Porto. In de Premier League wist hij echter nog niet te imponeren.

Hoever

Hoever bewandelt tegelijkertijd de omgekeerde weg en keert binnenkort terug naar Engeland. De Eindhovenaren geven wel aan dat de 21-jarige rechtsback de komende tijd nog op de Herdgang blijft trainen. In de acht duels die Hoever voor PSV speelde was de Amsterdammer goed voor twee assists. Toch wist hij qua niveau niet in de buurt te komen bij Jordan Teze en Phillipp Mwene, waardoor hij steeds meer uit het zicht verdween. De kans lijkt dan ook klein dat Hoever bij the Wolves een nieuwe kans gaat krijgen. In het Molineux Stadium ligt de jeugdinternational van Oranje nog vast tot medio 2025.