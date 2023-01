‘Komst Danjuma drijft overbodige aanvaller naar de uitgang bij Tottenham’

Woensdag, 25 januari 2023 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:34

De huurdeal van Arnaut Danjuma naar Tottenham Hotspur betekent slecht nieuws voor Bryan Gil. De Spaanse flankspeler hoeft door de komst van de Nederlander niet meer op speeltijd te rekenen en mag de club tijdelijk verlaten, schrijft Matteo Moretto. Volgens de journalist van Relovo hebben the Spurs groen licht gegeven voor een huurtransfer. Verwacht wordt dat geïnteresseerde clubs zich de komende dagen zullen melden voor Gil.

Fabrizio Romano schrijft woensdagochtend dat Tottenham op het punt staat om de laatste formaliteiten af te ronden omtrent de transfer van Danjuma. De zesvoudig Oranje-international leek lange tijd op weg naar Everton, maar werd op het laatste moment weggekaapt door de Noord-Londenaren. Het ontslag van Frank Lampard zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ommezwaai. Danjuma had zijn medische keuring al doorstaan bij the Toffees, maar kiest dus toch voor een tijdelijk verblijf bij Tottenham.

De komst van de voormalig PSV'er betekent slecht nieuws voor Gil. De Spanjaard kon dit seizoen al niet op heel veel speeltijd rekenen, maar komt nu helemaal niet meer in de plannen voor. Manager Antonio Conte kiest doorgaans voor een voorhoede bestaande uit Harry Kane, Heung-min Son en Dejan Kulusevski. Naast Gil moet ook de voor zestig miljoen euro van Everton overgekomen Richarlison genoegen nemen met een rol als invaller. De Braziliaan stond op 12 november voor het laatst in de basis.

Met Richarlison en Danjuma voor zich voelt Tottenham meer voor een tijdelijk vertrek van Gil. De 21-jarige linkspoot speelde in de jeugd bij Sevilla, waar hij ook zijn debuut maakte in het profvoetbal. Na huurperiodes bij Leganés en Eibar kwam hij in 2021 bij Tottenham terecht, dat 25 miljoen euro voor hem overmaakte. Vorig jaar januari maakte hij voor een halfjaar de overstap naar Valencia. De komende maanden mag hij dus opnieuw worden verhuurd.