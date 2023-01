Voormalig Feyenoord-target op weg naar de PL

Paris Saint-Germain mikt op de komst van Rayan Cherki. Het toptalent van Olympique Lyon moet in de Franse hoofdstad de opvolger worden van de vertrokken Pablo Sarabia. (L'Équipe)

Belgisch international Dante Vanzeir staat op het punt om te vertrekken naar de Major League Soccer. Union Sint-Gillis verlangt naar verluidt meer dan vijf miljoen euro van de New York Red Bulls. (Het Nieuwsblad)

Bournemouth gaat de Uruguayaanse linksback huren van AS Roma én heeft tevens een optie tot koop bedongen.

(The Telegraph)

Newcastle United heeft een openingsbod uitgebracht op Anthony Gordon. Bij laagvlieger Everton ligt de Engelse linksbuiten nog vast tot medio 2025. (The Telegraph)

Mariano Díaz mag komende zomer vertrekken bij Real Madrid. De Koninklijke zou er wel al uit zijn met Karim Benzema over een eenjarige contractverlenging. (Marca)