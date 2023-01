Bayern München hekelt gedrag van aanvaller na tripje naar Parijs

Woensdag, 25 januari 2023 om 12:55 • Davey de Laat • Laatste update: 13:42

De clubleiding van Bayern München heeft zich afgelopen weekend groen en geel geërgerd aan Serge Gnabry. De 27-jarige Duitser was in zijn vrije tijd te vinden in Parijs voor de Fashion Week en sportief directeur Hasan Salihamidzic is niet te spreken over de instelling van de aanvaller. “Dit is zo amateuristisch”, zei de beleidsbepaler na de teleurstellende remise met 1. FC Köln (1-1).

Der Rekordmeister hekelt het gedrag van Gnabry, die afgelopen weekend pronkte met veel foto’s op zijn Instagram-pagina. Tijdens de wedstrijd tegen Köln werd de 39-voudig international (21 doelpunten) halverwege naar de kant gehaald voor Kingsley Coman. Trainer Julian Nagelsmann was minder geïrriteerd over het tripje naar Parijs dan Salihamidzic, maar was desalniettemin ontevreden over het spel van zijn buitenspeler.

Salihamidzic hekelt de professionaliteit van Gnabry. “Dit is zo amateuristisch. Dit is precies waar ik niet van hou en waar we als Bayern München niet voor staan. Een vrije dag is er om uit te rusten, om de dag erna vol gas te geven. We gaan zeker nog in gesprek”, aldus de Bosniër. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank. Salihamidzic denkt dat het elfde kampioenschap op rij lastig gaat worden als de prestaties van Bayern uitblijven. “We moeten ons nu oprichten en beseffen dat de landstitel op het spel staat.” Bayern is nog altijd koploper van de Bundesliga, vier punten boven RB Leizpig.

Bayern kwam dinsdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen middenmoter Köln. Joshua Kimmich tekende pas in de slotfase voor de gelijkmaker. De middenvelder was kritisch op zijn ploeg, die twee keer achter elkaar puntverlies leidde. “We krijgen weer een doelpunt tegen uit een standaardsituatie, dit moet zo snel mogelijk stoppen. Het heeft namelijk niets met techniek en tactiek te maken, maar met de bereidheid om je te taken uit te voeren. Ik verwacht dat we hier snel veranderingen aan kunnen doorvoeren”, aldus Kimmich.