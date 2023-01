Frenkie de Jong keert terug in de basis bij Barcelona; ook Lewandowski start

Woensdag, 25 januari 2023 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:07

Frenkie de Jong keert woensdagavond terug in de basis bij Barcelona voor het Copa del Rey-duel met Real Sociedad. De middenvelder werd afgelopen weekend nog negentig minuten aan de kant gehouden tegen Getafe en was er tegen Ceuta helemaal niet bij vanwege lichte pijntjes. Tegen Sociedad mag hij het weer vanaf het begin laten zien. Het duel vangt om 21.00 uur aan en staat onder leiding van Jesús Gil Manzano.

Barcelona is bezig aan een uitstekende reeks en bleef al elf wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities. Tegen Sociedad zal de ploeg van Xavi de ongeslagen reeks van januari willen doortrekken voor een plek in de halve finale van het Spaanse bekertoernooi. Naast de schorsing van Robert Lewandowski besloot Xavi tegen Getafe ook een aantal spelers rust te gunnen. Het resulteerde in een zwaarbevochten zege (1-0).

Tegen Sociedad valt hij terug op zijn nagenoeg sterkst mogelijke elftal. Zo is er op de rechtsbackpositie weer een plek ingeruimd voor Ronald Araújo. De Uruguayaan ontbrak de afgelopen twee wedstrijden vanwege lichte klachten. Jules Koundé en Andreas Christensen vormen het hart van de defensie, terwijl Alejandro Baldé de linksback van dienst is. Het doel wordt als vanzelfsprekend verdedigd door Marc-André ter Stegen.

Op het middenveld keert De Jong terug in het elftal. Hij wordt geflankeerd door Gavi en Sergio Busquets, waardoor Pedri naar de voorhoede verhuist. In de punt van de aanval keert Lewandowski terug. Komend weekend zit de Poolse spits zijn laatste van drie wedstrijden schorsing in LaLiga uit tegen Girona. De voorhoede wordt gecompleteerd door Ousmane Dembélé. Ansu Fati, die tegen Getafe niet wist te overtuigen als vervanger van Lewandowski, begint op de bank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Koundé, Baldé; Gavi, De Jong, Busquets; Dembélé, Lewandowski, Pedri.

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Pablo Marín; Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal; Sørloth.