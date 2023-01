Klopp kijkt met gefronste wenkbrauwen naar Chelsea: ‘Niemand weet hoe’

Woensdag, 25 januari 2023 om 11:14 • Wessel Antes • Laatste update: 11:14

Jürgen Klopp kijkt met enige verbazing naar de uitgaven die Chelsea deze transferperiode doet, zo onthult de Duitse manager in een uitgebreid interview met BT Sport. The Blues gaven deze winterse transferperiode al ruim 178 miljoen euro uit, een bedrag dat middels bonussen nog enorm kan oplopen. Het grootste gedeelte ging naar de transfers van Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile en Noni Madueke.

Met name Mudryk was een erg dure aankoop voor de Londenaren. De transfersom van de Oekraïense linksbuiten kan oplopen tot honderd miljoen euro. Badiashile werd voor veertig miljoen euro overgenomen van AS Monaco, terwijl Madueke PSV zo’n 38 miljoen euro opleverde. Klopp laat in zijn interview weten verbaasd te zijn over de transferbedragen die Chelsea uitgeeft onder eigenaar Todd Boehly. “Niemand weet hoe ze het precies doen met de nieuwe eigenaar, hoe ze zoveel geld kunnen uitgeven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De overgangsperiode die Liverpool doorgaat is anders dan bij Chelsea, zo merkt Klopp op. “Niemand vindt het leuk wanneer ik over andere clubs praat, maar een overgangsperiode kost tijd als je niet eindeloos geld kunt uitgeven. Anders kun je vrij snel het een en ander veranderen door tien nieuwe spelers aan te trekken. Er zijn meerdere manieren waarop je als club door een overgangsperiode kunt komen.” Toch was juist deze overgangsperiode een van de redenen voor Klopp om in april zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. De 55-jarige Duitser ligt nu tot medio 2026 vast op Anfield.

Dat de overgangsperiode bij Liverpool momenteel niet vlekkeloos loopt, is volgens Klopp geen wonder. “Een wederopbouw gaat niet van de een of de andere dag. Ik ben geen wondercoach. We hebben ook met veel blessures te maken, dat maakt het leven niet makkelijker. Ik snap dat de buitenwereld naar de korte termijn kijkt, maar binnen de club kijken we vooral naar de lange termijn.” Klopp staat inmiddels alweer sinds oktober 2015 aan het roer bij Liverpool. Zijn grootste prestatie was het winnen van de Champions League met the Reds in het seizoen 2018/19.