Loting Nations League: Nederland in halve finale tegen Kroatië

Woensdag, 25 januari 2023 om 11:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

Het Nederlands elftal speelt in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië, zo heeft de loting woensdagochtend uitgewezen in het Zwitserse Nyon. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië. De eindronde vindt plaats in Nederland. De halve finales zijn op 14 en 15 juni, de (troost)finale wordt gespeeld op 18 juni. Enschede en Rotterdam dienen als speelsteden voor het Europese toernooi.

Oranje bereikte de Final Four van de Nations League door als eerste te eindigen in een Poule met België, Polen en Wales. Kroatië liet onder meer Frankrijk en Denemarken achter zich, terwijl Italië te sterk was voor Engeland en Duitsland. Spanje werd winnaar van Groep 2 boven Portugal. De beker is op dit moment nog in handen van Frankrijk. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps schreef het toernooi in 2021 op zijn naam. De Nations League wordt elke twee jaar georganiseerd.

Nederland en Kroatië nemen het op woensdag 14 juni in De Kuip tegen elkaar op tijdens de eerste halve finale. De andere halve finale tussen Spanje en Italië vindt een dag later plaats in de Grolsch Veste. Het stadion van FC Twente vormt op zondag 18 juni ook het decor voor de troostfinale. In De Kuip wordt aansluitend de finale gespeeld. De Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion waren vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni.

De Nations League wordt de eerste zware test voor de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Tijdens zijn presentatie maandag ging hij kort in op zijn beeld van het huidige Oranje. "Ik heb op het WK goed naar Oranje gekeken", aldus Koeman. "Ik heb ook naar de manier van spelen van andere landen gekeken. Naar Frankrijk bijvoorbeeld, want dat is onze eerste tegenstander in maart. Dan maak je je mind up, hoe je het in wil gaan vullen met je staf."