‘Dortmund wil Europese top aftroeven en deelt duurste contract ooit uit’

Woensdag, 25 januari 2023 om 10:35 • Davey de Laat • Laatste update: 10:37

Borussia Dortmund is van plan om Jude Bellingham een megacontract voor te leggen, zo meldt het Duitse BILD. De negentienjarige middenvelder gaat bij een akkoord de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis worden. Het is nog niet zeker of Bellingham zelf bij BVB wil blijven, gezien de belangstelling van meerdere Europese topclubs. Bij Dortmund ligt de rechtspoot momenteel nog vast tot medio 2025.

Dortmund wil in maart de gesprekken opstarten met de entourage van de Engelsman, om tot een contractverlenging te komen waarbij de tienersensatie tot medio 2026 wordt vastgelegd. Die Borussen denken aan een jaarsalaris van vijftien miljoen euro, wat Bellingham in één klap de bestbetaalde speler ooit zou maken voor de nummer zeven van de Bundesliga.

Dortmund gaat bij een uitgaande transfer alleen overstag als er een recordbedrag op tafel komt. Real Madrid, Liverpool en Manchester City zijn allemaal serieus in de markt voor Bellingham. Het huidige record staat op naam van Ousmane Dembélé, die in 2017 voor 140 miljoen euro het Signal Iduna Park achter zich liet voor Barcelona. Volgens Transfermarkt.com is Bellingham momenteel zo'n 110 miljoen euro waard, maar Dortmund lijkt te azen op meer.

Voor de uiterste poging om de 22-voudig Engels international binnenboord te houden wil de directie van Dortmund zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. “Het is belangrijk dat alle betrokkenen snel duidelijkheid hebben”, zei sportief directeur Sebastian Kehl tegenover WAZ. Bellingham debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Birmingham City, waarna hij in 2020 voor 25 miljoen euro werd overgenomen door Dortmund.