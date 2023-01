Verdedigers zijn ‘te traag’: armzalig Everton krijgt pijnlijke afwijzing

Woensdag, 25 januari 2023 om 10:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:00

Marcelo Bielsa wordt niet de nieuwe manager van Everton, zo verzekert TyC Sports. De Argentijn was in beeld om de maandag ontslagen Frank Lampard op te volgen, maar heeft het aanbod van the Toffees naast zich neergelegd. Bielsa toonde interesse in de job en voerde gesprekken met de clubleiding over een meerjarig dienstverband, maar besloot op het laatste moment de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Engelse media zijn er nog niet zeker van dat Bielsa Everton heeft afgewezen en spreken van een aantal belangrijke voorwaarden die de Argentijn zou hebben gesteld. Zo is hij van mening dat de nummer voorlaatst van de Premier League snelheid mist, met name in de achterhoede. De defensie moet van een flinke kwaliteitsimpuls worden voorzien om de energieke speelstijl van Bielsa te kunnen implementeren. De voormalig manager van Leeds United heeft aangegeven dat het team te traag is voor de manier waarop hij wil spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de voorhoede moest Arnaut Danjuma voor de nodige dreiging zorgen, maar de zesvoudig Oranje-international besloot vanwege het ontslag van Lampard af te zien van de deal en staat nu op het punt om naar Tottenham Hotspur te gaan. Everton heeft nog een kleine week om de markt op te gaan voor eventuele versterkingen. De club wist geen van de laatste tien officiële wedstrijden te winnen. Met vijftien punten uit twintig wedstrijden dragen the Toffees samen met Southampton de Rode Lantaarn in de Premier League.

Bielsa is niet de enige kandidaat die wordt overwogen door het bestuur van Everton. Ook is er contact geweest met de entourage van Sean Dyche. Daarnaast is Carlos Corberán in beeld om Lampard op te volgen. De manager van West Bromwich Albion werkte bij Leeds United samen met Bielsa. Voormalig Southampton-manager Ralph Hasenhüttl is een andere optie. Sleutelfiguren binnen de Everton-hiërarchie blijven bewonderaars van ex-manager Sam Allardyce. Ook met hem zou al gesproken zijn.