Gefrustreerde Guus Til reageert na afloop op jennende fan van FC Emmen

Woensdag, 25 januari 2023 om 10:04 • Wessel Antes • Laatste update: 10:30

Guus Til kon het dinsdagavond na de nederlaag van PSV tegen FC Emmen (1-0) niet laten om te reageren op een jeugdige supporter van de Drentse club. Onderweg naar de spelersbus ging de 25-jarige middenvelder nog uitgebreid op de foto met een aantal aanwezige fans, tot een jonge fan van Emmen een opmerking maakte. Til snauwde nog wat terug alvorens hij zich de spelersbus van PSV in haastte.

Het fragment gaat woensdagochtend volop rond op social media. “Hé Til janken in de bus”, roept een overduidelijk jonge supporter van Emmen naar de PSV’er. De vijfvoudig international van Oranje kan het vervolgens niet laten om toch te reageren op de Emmen-fan. “Grote bek zo hier, hè?”, aldus Til. De video is inmiddels al honderdduizenden keren bekeken op TikTok en verspreidt zich ook via Twitter snel.

PSV ging dinsdagavond op pijnlijke wijze met 1-0 onderuit aan De Oude Meerdijk. De Eindhovenaren speelden met Til op 10, terwijl Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré het controlerende blok vormden. Daardoor zat Joey Veerman wederom op de bank. Emmen kwam al in de eerste helft op voorsprong na een afstandsschot van Lucas Bernadou, waarna Mauro Júnior terecht met een rode kaart van het veld werd gestuurd na een spijkerharde overtreding. In het tweede bedrijf wist PSV het tij niet meer te keren, waardoor de vijfde plek in de Eredivisie na deze speelronde een realistisch optie is.

Daardoor neemt de druk in Eindhoven toe. Til had voor de ruim 2,5 uur durende busreis naar Brabant overduidelijk geen zin in vervelende opmerkingen. Bij de eigen fans van PSV is de aanvallende middenvelder ook regelmatig het mikpunt van kritiek. Toch doet de rechtspoot het statistisch gezien helemaal niet slecht voor de Eindhovenaren. Na 25 officiële wedstrijden (1308 minuten) in alle competities staat Til op negen doelpunten en twee assists. Daarbij moet ook de kanttekening worden geplaatst dat hij dit seizoen vaak als invaller in de ploeg kwam. Tegen Vitesse (1-0) werd de dynamische middenvelder afgelopen zaterdag nog matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd.