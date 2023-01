‘Geniale’ Ten Hag aanbevolen bij Laporta als trainer van Barcelona

Woensdag, 25 januari 2023 om 07:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:25

Thierry Henry heeft niets anders dan lovende woorden voor Erik ten Hag. De voormalig topspits van Arsenal is zelfs dusdanig onder de indruk van de Nederlander dat hij zijn naam heeft laten vallen bij Joan Laporta na het ontslag van Ronald Koeman, zo vertelde hij na de Premier League-kraker tussen Arsenal en Manchester United (3-2). Henry zegt 'groot fan' te zijn van Ten Hag en denkt zelfs dat de OIdenzaler in staat is om op termijn aantrekkelijker voetbal op de mat te leggen dan in de periode onder Sir Alex Ferguson.

Henry zag afgelopen weekend van dichtbij hoe Ten Hag het voor elkaar had gekregen om zijn elftal in korte tijd naar de hand te zetten. "We zagen een team dat al drie jaar in ontwikkeling is tegen een team dat zes maanden in ontwikkeling is", aldus de oud-spits bij CBS Sports. "En ook een team dat een week rust had gehad en een team dat slechts twee dagen rust gehad, maar toch ging het gelijk op. Dat verraste mij. Ik had verwacht dat Arsenal United volledig zou domineren, maar United had in de eerste helft de controle."

Als het aan Henry had gelegen, was Ten Hag na het ontslag van Koeman aan de slag gegaan bij Barcelona als opvolger van zijn landgenoot. "Jongens, wat is Man United onder Ten Hag een ander team geworden. Om eerlijk te zijn ben ik een groot fan van Ten Hag, ik hou erg van zijn werkwijze. Hij is de trainer die ik heb aanbevolen bij Laporta, nadat Koeman werd ontslagen bij Barça. Hij is een genie." Henry speelde zelf tussen 2007 en 2010 in het shirt van de Catalaanse grootmacht en onderhoudt nog altijd warme contacten met Laporta.

De Fransman heeft er alle vertrouwen in dat Ten Hag in staat is om Manchester United weer terug aan de top te brengen in Engeland. "Geef hem nog een jaar de tijd en steun hem op de transfermarkt en United wordt weer een ploeg om rekening mee te houden", stelt de voormalig wereldspits. "Het is niet respectloos bedoeld richting Sir Alex, maar als Ten Hag het op orde krijgt bij United, zullen ze aantrekkelijker voetbal spelen dan onder Ferguson."