Brands ‘heeft geen zin in lastige vragen’ en schittert door afwezigheid

Woensdag, 25 januari 2023 om 07:10 • Mart Oude Nijeweeme

Marcel Brands heeft zich dinsdagavond in de rust van de wedstrijd tussen FC Emmen en PSV (1-0) niet gemeld in de bestuurskamer van de thuisclub, schrijft De Telegraaf. De algemeen directeur zag zijn ploeg opnieuw een bedroevende prestatie op de mat leggen en had 'duidelijk geen zin in lastige vragen', stelt het dagblad. PSV liet voor de derde keer dit kalenderjaar punten liggen en kan donderdag weer worden ingehaald door Ajax.

Volgens De Telegraaf wordt er steeds nadrukkelijker gewezen naar Brands als de crisis bij PSV ter sprake komt. "Nu PSV in een paar weken tijd het perspectief op de titel drastisch ziet verslechteren, is dat een flinke knauw voor de status van de afgelopen zomer met veel klaroengeschal binnengehaalde algemeen directeur, die na het vertrek van John de Jong, in wie het vertrouwen was opgezegd door de raad van commissarissen, zijn oude stiel heeft opgepakt", schrijft Jeroen Kapteijns.

"Het was Brands die op Van Nistelrooy inpraatte om toch voor de groep te gaan staan, nadat de oud-spits eerder tot de conclusie kwam dat het nog niet het goede moment was. Dat de algemeen directeur vervolgens financiële belangen heeft laten prevaleren door Gakpo en Madueke te verkopen, heeft Van Nistelrooy in zijn eerste jaar als hoofdtrainer van PSV in een lastig parket gebracht. Brands is in gebreke gebleven door geen vervangers klaar te hebben staan om de grote aderlatingen op te vangen met een nieuwe impuls. Dat is een grote strategische misser."

Door de nederlaag in Emmen heeft PSV nog maar twee verliespunten minder dan in het hele vorige seizoen onder Roger Schmidt. De Eindhovenaren speelden in 2023 al gelijk tegen Sparta Rotterdam (0-0) en Fortuna Sittard (2-2) en moeten alle zeilen bijzetten om niet verder af te dwalen. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt drie punten met een wedstrijd meer gespeeld. Woensdag kan FC Twente over de ploeg van Ruud van Nistelrooij heen. Als ook Ajax donderdag weet te winnen van FC Volendam staat PSV vijfde.