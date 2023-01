Van der Gijp: ‘Afrekening Berghuis vanwege oude uitspraak van mij over hem’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:37

René van der Gijp denkt dat het interview over hem van Steven Berghuis (na afloop van de Klassieker) 'een afrekening' was. De analist van Vandaag Inside, die 'de domste van iedereen in de media' werd genoemd door de aanvallende middenvelder van Ajax, ging in de uitzending van dinsdag dieper in op de kwestie. "Ik dacht gelijk: dit is een afrekening vanwege iets dat in het verleden is gebeurd", aldus Van der Gijp.

Berghuis haalde keihard uit naar Van der Gijp, maar legde niet uit welke uitspraken van de analist hem precies dwarszitten. In de uitzendingen van vorige week adviseerde Van der Gijp onder meer met klem om Berghuis niet mee te nemen naar De Kuip. Ook maakte de analist grappen over een vermeende oproep onder Feyenoord-fans om dartpijltjes mee te nemen naar het stadion. "Dan kunnen ze beter Barney meenemen!", lachte Van der Gijp honderduit. "Straks heb je een gozer met een dartspijl in zijn hoofd", schaterde hij op karakteristieke wijze.

Van der Gijp gelooft niet dat een van zijn quotes van afgelopen week aanleiding zijn geweest voor de uitspatting van Berghuis. "Dit gaat niet om nu, dat ik heb gezegd dat ze hem niet mee moeten nemen", zegt Van der Gijp stellig. "Ik had hem namelijk ook niet opgesteld. Ik vind echt dat Kudus en Brobbey even een paar wedstrijden de kans moeten krijgen bij Ajax."

Volgens Van der Gijp spelen zijn eerdere uitspraken over de relatie tussen Berghuis en voormalig Feyenoord-trainer Dick Advocaat een grote rol. “Hij heeft het Dick in zijn laatste vier maanden heel erg lastig gemaakt", herhaalt Van der Gijp wat hij vaker heeft gezegd. "Dat verdient Dick niet. Of Dick nu wel of niet een trainer is van deze tijd, of een tijd hier iets voor, ik weet het niet... Maar het is een te goede gozer om het hem heel erg moeilijk te maken. En hij heeft het hem echt heel erg moeilijk gemaakt. Dick zegt: 'Dat kan hij nooit van mij hebben.' Is ook zo, ik heb het niet van Dick, maar ik heb er nog een paar rondlopen."

Valentijn Driessen, die eveneens aanwezig is bij Vandaag Inside, vermoedt ook dat Berghuis 'een appeltje te schillen had' met Van der Gijp. "Jij zegt hier altijd dat het een middelmatige speler is die niet goed genoeg is voor het Nederlands elftal", aldus de journalist. "Dat hij wedstrijden beslist tegen RKC. Hij is daarop aangeslagen, want jij hebt vorige week niks verkeerds gezegd."