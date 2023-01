Sparta en RKC houden elkaar in evenwicht tijdens vermakelijk schaakspel

Dinsdag, 24 januari 2023 om 22:58 • Bart DHanis • Laatste update: 23:13

Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk hebben dinsdag een punt overgehouden aan hun confrontatie in de Eredivisie. Er vielen op Het Kasteel geen doelpunten (0-0), maar de ploegen van respectievelijk Maurice Steijn en Joseph Oosting zorgden wel voor een onderhoudende wedstrijd. Sparta had bij een overwinning over Ajax heen kunnen gaan op de ranglijst, maar blijft nu steken op plek zes. RKC gaat over Excelsior heen en staat na het gelijke spel elfde. Smet op de avond voor Sparta was het geblesseerd uitvallen van zowel Koki Saito als Vito van Crooij.

Na twintig minuten voetballen wist Sparta de eerste kans van de wedstrijd te creëren. Sven Mijnans wist met een bekeken balletje de vrijstaande Van Crooij te bereiken. De Sparta-aanvaller schoot de bal onder doelman Etienne Vaessen door, maar die wist dusdanig de snelheid uit de poging te halen, dat hij voor de doellijn opgeruimd kon worden. Vijf minuten voor rust leek Younes Namli de 1-0 te gaan maken voor de thuisploeg. Hij dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen en schoot met links rakelings over de lat. In de blessuretijd van de eerste helft nam Namli het doel van RKC weer onder vuur; dit keer wist Vaessen uitstekend redding te brengen, waardoor de ploegen met 0-0 de kleedkamers opzochten.

Na rust drong Sparta verder aan. Dirk Abels kwam via de rechterkant van het strafschopgebied door en knalde de bal tegen het zijnet aan. Na een uur spelen werd de geblesseerde Van Crooij vervangen door Jonathan de Guzman. Laatstgenoemde keerde na een langdurige blessure na drie maanden terug op Het Kasteel. Na iets minder dan een uur spelen was het RKC dat het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte. Illias Bel Hassani verschalkte doelman Nick Olij met een schot in de korte hoek. De vlag ging echter omhoog en het doelpunt ging niet door.

Tien minuten later zag ook Sparta een doelpunt afgekeurd zien worden wegens buitenspel. Adil Auassar kopte een voorzet van Namli uit buitenspelpositie binnen. Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers bijna op voorsprong. Een poging van linksachter Lutonda werd van dichtbij gekeerd door Olij. In de slotfase was het RKC dat het meeste aanstalten maakte om de overwinning naar zich toe te trekken, maar het lukte niet om de trekker over te halen.