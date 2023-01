Driessen en Derksen pakken ‘mysterieuze, arrogante snuiter’ van PSV aan

Dinsdag, 24 januari 2023 om 22:30 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen en Johan Derksen hebben Marcel Brands hard aangepakt. Het analistenduo houdt de algemeen directeur van PSV verantwoordelijk voor de, zoals trainer Ruud van Nistelrooij het noemt, crisis bij de Eindhovenaren. Aan tafel bij Vandaag Inside wordt Brands na de 1-0 nederlaag op bezoek bij FC Emmen onder meer ‘vreemde snuiter’ en ‘afhoudend en mysterieus’ genoemd.

“Of Ruud van Nistelrooij gezakt is voor zijn examen? Welnee! Zijn beste spelers zijn afgepakt”, reageert Derksen, die vindt dat algemeen directeur Marcel Brands de hoofdverantwoordelijke is voor de (tijdelijke) sportieve malaise bij PSV. “De arrogantie straalt van zijn kop. Hij is binnengekomen met een houding van: ik heb het uitgevonden en ik ga PSV eens even in de steigers zetten. Je kreeg ook nooit contact met die man. Altijd is hij afhoudend en mysterieus: ik vind het een vreemde snuiter.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik snap niet dat PSV de ideale algemeen directeur in hem ziet”, vervolgt Derksen. “Scouten, ijverig zijn en, als er geld is, een speler kopen kan iedereen. Nu moet hij voor het eerst in zijn leven leidinggeven aan personeel. Nou, daar weet hij ook niks van. Met die arrogante uitstraling sta je ook meteen met 1-0 achter. Als technisch directeur heeft hij het een en ander gepresteerd, maar waarom hij nu algemeen directeur is... Hij lijkt wel een politicus die in de gemeenteraad, in de provinciale staten en in de Tweede Kamer zit”, aldus de analist, die bijval krijgt van Driessen.

“Marcel Brands is wel gezakt voor zijn examen, ja. Hij is degene die overal verantwoordelijk voor is. Eerst slachtofferde hij voormalig technisch directeur John de Jong en nu laat hij zijn oren hangen: Madueke hoefde je niet te verkopen, maar hij verkocht hem toch. Nu kom je met een jongen van Anderlecht (Fábio Silva, red.), maar die gaat het natuurlijk ook niet redden. Eerst heeft hij Everton naar de gallemiezen geholpen, en PSV is de volgende club. Als je al niet geschikt bent als algemeen directeur, dan kan je al helemaal niet ook nog technisch directeur erbij zijn”, besluit Driessen.