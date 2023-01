Weergaloos afstandsschot Kimmich belangrijk voor Bayern; Blind moet wachten

Dinsdag, 24 januari 2023 om 22:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:26

Bayern München heeft dinsdagavond in de laatste minuut een punt kunnen redden tegen FC Köln. De ploeg van Julian Nagelsmann kwam er tegen de middenmoter negentig minuten lang niet doorheen en leek op weg naar een nederlaag. Joshua Kimmich voorkwam die in de slotminuut met een fabelachtig afstandsschot, dat via de onderkant van de lat binnenviel: 1-1. Bayern blijft koploper, maar ziet RB Leipzig naderen tot vier punten. Köln staat tiende.

Matthijs de Ligt startte als enige Oranje-international in de basis bij Bayern, waar Ryan Gravenberch in de rust inviel en Daley Blind op de bank bleef. De voormalig Ajacied wacht nog op zijn officiële debuut. Noussair Mazraoui is overigens al sinds de hervatting van de competitie na het WK niet inzetbaar. De thuisploeg trad met dezelfde opstelling aan als vier dagen eerder tegen RB Leipzig (1-1). Eric Maxim Choupo-Moting stond opnieuw in de spits als vervanger van de geblesseerde Sadio Mané.

?? Bayern München ontsnapt aan een nederlaag! ?? Joshua Kimmich schiet één minuut voor tijd fantastisch raak en scoort de gelijkmaker voor de thuisploeg! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/iazRNlFgPn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 24, 2023

Bayern liet zich in eigen huis verrassen door Köln, dat na vier minuten brutaal de leiding nam. Voormalig FC Groningen-verdediger Julian Chabot kopte de bal uit een hoekschop richting tweede paal, waar Ellyes Skhiri klaarstond om in te tikken: 0-1. Bayern had daarna vrijwel uitsluitend de bal en creëerde bij momenten kansen op de gelijkmaker. FC Köln-doelman Marvin Schwäbe had na een kwartier echter een antwoord op een schot van Serge Gnabry en hield de bezoekers vlak voor rust op de been door een inzet van Benjamin Pavard uit een hoekschop te keren.

Zelf moest Bayern ook de hulp inschakelen van zijn doelman. Yann Sommer, aangetrokken als vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, reageerde alert op een intikker van Denis Huseinbasic. Bij het begin van de tweede helft werd Gravenberch ingebracht voor Leon Goretzka. Eerstgenoemde kwam direct na rust dicht bij de gelijkmaker, maar had de pech dat zijn afstandsschot op de paal belandde. Kingsley Coman stuitte even later met een harde knal in de korte hoek op Schwäbe, die knap redding bracht. Nadat Thomas Müller in de eindfase geen succes had met een kopbal, bood Kimmich in de negentigste minuut uitkomst. De middenvelder schoot de bal van enorme afstand kiezelhard via de onderkant van de lat binnen: 1-1. Coman werd met een actie vanaf links nog heel gevaarlijk, maar de Fransman had pech dat zijn schot richting korte hoek geblokt werd door een verdediger.