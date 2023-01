Derksen vernietigt ‘slapzak van PSV met mooie beentjes die niet presteert’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:07

Johan Derksen heeft dinsdagavond hard uitgehaald naar Anwar El Ghazi. De aanvaller van PSV ging met zijn ploeg met 1-0 onderuit op bezoek bij FC Emmen en liet in het duel geen sterke indruk achter. De analyticus concludeert aan tafel bij Vandaag Inside dat El Ghazi ‘nog nooit ergens goed gepresteerd heeft’ en ‘rondloopt als een slapzak’.

PSV leed voorafgaand aan de uitzending met tien man een pijnlijke nederlaag, want het doelpunt van Lucas Bernadou kon niet meer onschadelijk gemaakt worden. Derksen schrikt vooral van het optreden van El Ghazi. “Het verschil tussen Gakpo en El Ghazi vind ik wel schrijnend hoor. El Ghazi heeft namelijk nog nooit ergens goed gepresteerd en hij flikt het bij PSV weer niet. Het is een slapzak, hij is nooit beslissend, hij loopt met mooie bruine beentjes loopt hij daar rond en hij heeft werkelijk niets in de melk te brokkelen”, aldus de analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf erkent El Ghazi na afloop van het verloren duel voor de camera van ESPN dat PSV veel beter moet. "Ongelooflijk. Met alle respect voor FC Emmen, maar dit mag niet als PSV. Ik denk dat we gewoon collectief hebben gefaald. Ik denk dat iedereen in de spiegel moet kijken en iedereen moet dondersgoed weten wat hij goed en fout heeft gedaan. Dit moeten we zo snel mogelijk gaan rechttrekken, want dit is PSV onwaardig. Dit kan gewoon niet.”

"Ik kom in die scoringsposities, dat is op zich goed”, vervolgt El Ghazi, die in de spiegel kijkt. “Maar ik moet scoren en daar word ik op afgerekend. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb veel kansen gemist de laatste tijd. Ik probeer mijn hoofd koel te houden, maar het moet snel beter. Ik moet gaan scoren en het team helpen, zeker. Ik denk dat ik gewoon rustig moet blijven. Maar als ik een honderd procent kans krijg, moet ik die gewoon scoren. Dat heb je alleen niet in de hand. Het is niet dat ik het expres doe. Ik doe gewoon keihard mijn best”, besluit de aanvaller.