Van Nistelrooij neemt verantwoordelijkheid: ‘Er is natuurlijk iets aan de hand’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 21:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:50

Ruud van Nistelrooij steekt na de pijnlijke nederlaag bij FC Emmen (1-0) de hand in eigen boezem. De trainer van PSV neemt de verantwoordelijkheid voor de slechte resultaten, die volgens hem ondanks de moeilijke omstandigheden beter zouden moeten zijn. "Met deze spelers moeten wij betere resultaten halen", vindt de coach van PSV. "Ik heb te weinig uit mijn team kunnen halen qua resultaat."

PSV kwam dinsdag op bezoek bij Emmen vroeg op achterstand door een goal van Lucas Bernadou en verloor vlak voor rust Mauro Júnior door een rode kaart. In ondertal kwam PSV niet meer terug. "Het is pijnlijk", zegt Van Nistelrooij bij ESPN. "Dat is duidelijk. Na een aantal mindere resultaten wonnen we van Vitesse (1-0, red.), dan wil je dat natuurlijk doorzetten. Ik moet zeggen dat we onszelf in de eerste helft geen groot plezier doen door in het begin kansen te missen." Johan Bakayoko verprutste na een kwartier de grootste daarvan met een rollertje in de handen bij Mickey van der Hart.

Emmen maakte het PSV lastig aan De Oude Meerdijk. "Ik moet toegeven dat Emmen daarna een fase had waarin wij er moeilijk grip op kregen, al leverde dat niet echt veel kansen op. Dan sta je in de rust met tien man en 1-0 achter, dan weet je dat het een hele moeilijke avond gaat worden." De tweede helft kwam PSV toch nog dichtbij. "Als je dan ziet hoe we de tweede helft voor de dag komen, dan zit er spirit en vechtlust in de ploeg en kun je minimaal gelijkspelen. Dat gebeurt dan ook niet, dan is alles voor niks. Als je met tien man komt is het vaak zo dat iedereen net wat meer gaat doen. Als we zo met elf spelen, dan zie ik het anders."

De term sportieve crisis valt in Eindhoven. "Ik vind dat het crisis is. Er is geen ander woord voor. Er is natuurlijk iets aan de hand bij PSV als de resultaten zijn zoals ze zijn", weet Van Nistelrooij. "Dan gaat het niet goed. Dan gaat het slecht. Dan moet je als topclub opstaan. Dan moet je blijven vechten en vooral ook vasthouden aan je principes. De komende week wordt weer een slechte week, omdat je als topclub in zwaar weer zit."