PSV gaat na oliedomme rode kaart voor Mauro pijnlijk onderuit in Emmen

Dinsdag, 24 januari 2023 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

PSV heeft dinsdagavond een nederlaag geïncasseerd op bezoek bij FC Emmen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij speelde iets meer dan een helft met tien man door een rode kaart voor Mauro Júnior, die een doodschop gaf aan Rui Mendes, en bleek niet bij machte om een doelpunt te produceren. FC Emmen slaagde daar wél in via Lucas Bernadou, die de thuisploeg met een schot van zestien meter de broodnodige drie punten bezorgde: 1-0. PSV blijft derde, maar kan midweeks ingehaald worden door FC Twente en Ajax. Emmen verlaat de degradatiezone en staat nu vijftiende.

Mauro Júnior was zeven maanden uitgeschakeld door een slepende knieblessure en keerde dinsdag terug in de basis bij PS in de Eredivisie. Luuk de Jong, die tegen Vitesse (1-0 winst) uitviel met een hoofdwond, werd in de spits vervangen door Anwar El Ghazi. Joey Veerman begon opnieuw op de bank en viel een kwartier voor tijd in. FC Emmen trad opnieuw aan zonder Oussama Darfalou. De spits die in januari transfervrij werd gehaald voor extra doelpunten was nog niet speelgerechtigd en zat op de tribune.

Lucas Bernadou schiet @FC_Emmen verrassend op voorsprong tegen PSV! ??#emmpsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2023

De eerste grote kans van de wedstrijd was na een klein kwartier voor PSV, dat goed leek te beginnen. Johan Bakayoko werd gelanceerd over rechts dankzij een geweldige steekbal van Xavi Simons, maar zag zijn zwakke schot gekeerd worden door Mickey van der Hart. Het eerste schot dat Emmen tussen de doelpalen kreeg leverde in de 24ste minuut direct een doelpunt op. De afvallende bal uit een hoekschop kwam voor de voeten van Bernadou, die vrij kon aannemen en van zestien meter hard en laag binnenschoot: 1-0.

Rui Mendes heeft moeite met lopen na de harde tackle van Mauro Júnior??#emmpsv pic.twitter.com/k48G5yQVJV — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2023

PSV nam in de eindfase van de eerste helft initiatief maar slaagde er nauwelijks meer in om gevaarlijk te worden. Tot overmaat van ramp voor de Eindhovenaren kreeg Mauro vlak voor rust een directe rode kaart. De linksback zette een onbesuisde vliegende tackle in en landde hoog op het onderbeen van Rui Mendes, die per brancard van het veld werd gedragen.

De geblesseerde Portugees werd vervangen door Ole Romeny, die tien minuten na rust dé kans op de tweede treffer van Emmen verprutste. De spits van Emmen kon vrij inkoppen na een uitstekende voorzet van Julius Dirksen, maar zag PSV-doelman Walter Benítez opvallend genoeg met het hoofd redden. Korte tijd later belandde een fraaie vrije trap van Emmen-aanvoerder Jeroen Veldmate op de lat. PSV behield zo het uitzicht op een resultaat en startte vlak voor tijd een offensief. Daaruit volgde in blessuretijd een zeer dreigend moment, toen Simons de bal uit een voorzet van Phillipp Mwene terug in de doelmond kopte. El Ghazi kwam tekort om de bal binnen te lopen.