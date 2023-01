PSV'er Mauro Júnior trapt Rui Mendes roekeloos wedstrijd uit en krijgt rood

Dinsdag, 24 januari 2023 om 19:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

Mauro Júnior is bij zijn eerste wedstrijd in de basis van PSV sinds mei vorig jaar met rood van het veld gestuurd. De Braziliaanse linksback ging tegen FC Emmen vlak voor rust veel te hard in op zijn tegenstander Rui Mendes, die vol op de kuit werd getroffen en niet verder kon. Het slachtoffer moest per brancard van het veld. PSV keek bij rust tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Lucas Bernadou, gemaakt in de 24ste minuut.

Mauro wilde de bal op de helft van Emmen onderscheppen bij Rui Mendes en zette een onbesuisde vliegende tackle in. De linksback van PSV raakte de middenvelder van Emmen vol op de kuit. "Mauro wil hem niet bewust schoppen en is niet dat type speler, maar het is een schande", aldus Kees Kwakman in de rust bij ESPN. "Het slaat helemaal nergens op. Kijk hoe hoog hij zit met zijn been. Dit zal een flinke schorsing worden en dat is ook terecht. Rui Mendes lijkt hier een zware blessure op te lopen."

Mauro bij #emmpsv Goed gezien van Manschot ook, ook al zag ik het zelf ook nog voor de tv ??pic.twitter.com/73lymf83eo — Robin van Wijlick (@robinvanwijlick) January 24, 2023