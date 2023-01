Jayden Oosterwolde heeft transfer van 8 miljoen euro zo goed als binnen

Dinsdag, 24 januari 2023 om 18:49 • Bart DHanis • Laatste update: 19:13

Jayden Oosterwolde heeft zijn transfer naar Fenerbahçe zo goed als te pakken, zo meldt het Italiaanse TMW. De vleugelverdediger uit Zwolle maakt de overstap van Parma Calcio, dat een bedrag van zeseneenhalf miljoen euro voor hem ontvangt. Dit bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot acht miljoen euro. Oosterwolde gaat in Istanbul een contract tekenen tot medio 2027. Ook Fabrizio Romano maakt melding van een op handen zijnde deal over Oosterwolde.

Eerder deze maand werd een bod van 5,5 miljoen euro op Oosterwolde nog geweigerd, maar Parma is met het verhoogde aanbod wel akkoord gegaan. Oosterwolde gaf in een interview met Voetbalzone al aan dat er veel interesse in hem was. Buitenlandse media meldden dat onder meer Southampton, Augsburg en een aantal Serie A-clubs naar de diensten van de oud-FC Twente-speler hengelden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oosterwolde doorliep de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo. De verdediger kreeg vervolgens aanbiedingen van beide clubs en koos voor FC Twente. Hij maakte in september 2020 zijn debuut in de Grolsch Veste. Vorig jaar werd hij door Twente verhuurd aan Parma. De Italiaanse club bedong tevens een optie tot koop, die een halfjaar later verplicht werd gelicht. Dat leverde de Tukkers zo'n drie miljoen euro op.

Oosterwolde is de vierde winteraankoop van de Fenerbahçe, die momenteel tweede staat in Turkse Süper Lig. Eerder deze transferperiode werd Bruma middels een verplichte optie tot koop overgenomen van PSV en versterkten de Gele Kanaries zich met Samet Akaydin en Eyüp Akcan.