Nederlander verdient via bijzondere route miljoenentransfer naar Ligue 1

Dinsdag, 24 januari 2023 om 17:20 • Wessel Antes • Laatste update: 17:29

Saïd Hamulic gaat zich voegen bij de Nederlandse enclave van Toulouse, zo meldt de Franse club dinsdag via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller, die is geboren in Leiderdorp, wordt voor twee miljoen euro overgenomen van Stal Mielec, de nummer zeven van de Poolse Ekstraklasa. Een droomtransfer voor Hamulic, die in Nederland niet wist door te breken bij Go Ahead Eagles en nu via clubs in Litouwen, Bulgarije en Polen alsnog een contract van 4,5 jaar tekent in een Europese topcompetitie.

Hamulic moest in juli 2019 vertrekken bij Go Ahead, waarna hij zijn carrière vervolgde bij het beloftenelftal van Quick Boys. Daar werd de Nederlander met Bosnische roots opgepikt door DFK Dainava uit Litouwen. In 36 officiële wedstrijden voor DFK was Hamulic goed voor zestien doelpunten en twee assists, waarna hij werd uitgeleend aan het Litouwse FK Suduva Marijampole en het Bulgaarse Botev Plovdiv.

En attendant sa chanson, Saïd compte bien faire chanter le Stadium ???? Bienvenue à notre nouvel attaquant Saïd #Hamulic ! https://t.co/xhC94LIvp7 — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 24, 2023

Het afgelopen halfjaar speelde Hamulic voor Stal Mielec op het hoogste niveau in Polen. De spits, die overigens ook als buitenspeler uit de voeten kan, was in 19 officiële wedstrijden goed voor negen treffers en vier assists. Daarmee wist hij de scouts van Toulouse te overtuigen. De nummer twaalf van de Ligue 1 maakt namelijk maar liefst twee miljoen euro over naar Polen voor zijn diensten.

Bij Toulouse wordt Hamulic teamgenoot van vier Nederlanders. De promovendus heeft met de aanwezigheid van Stijn Spierings, Branco van den Boomen, Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga en nu ook Hamulic een behoorlijke Nederlandse enclave opgebouwd. Ook de Belgische aanvoerder Brecht Dejaegere is de Nederlandse taal machtig. Controlerende middenvelder Van den Boomen is in Toulouse een van de sterspelers van de club, maar beschikt over een aflopend contract. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot zo’n zeven miljoen euro waard.