‘Gaat Ajax ooit een speler halen als ik, die nooit negentig minuten speelt?’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 17:09 • Guy Habets • Laatste update: 17:53

Bobby Adekanye beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Go Ahead Eagles, maar vindt dat hij nog veel meer moet brengen. Vooral het feit dat hij de negentig minuten maar niet vol kan maken, zorgt voor veel frustratie bij de aanvaller van Kowet. Tijdens de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN is Adekanye openhartig over de problemen die hij ervaart.

De 23-jarige Adekanye is bezig met zijn toekomst, want hij hoopt nog een aantal stappen in zijn loopbaan te mogen maken. Toch moet er dan nog wel wat veranderen. "Het probleem is dat ik elke keer niet die negentig minuten haal", vertelt hij tegen Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen. "Eerst dacht ik dat het misschien genetisch is, want mijn kleine broertje voetbalt ook en heeft ook soms klachten. Het is altijd kramp en dat kan in de kuiten zijn, of in de hamstrings. Het is gewoon vervelend dat ik weet dat het rond de zestigste of zeventigste minuut altijd gaat komen."

De situatie gaat niet in de koude kleren zitten bij de aanvaller, die dit seizoen al tot vijf goals en vier assists kwam namens Go Ahead Eagles. "Is het jullie niet opgevallen dat al die goals en assists in de eerste helft komen? Dan heb ik de volle focus en ben ik niet bezig met dat de kramp kan komen. Vanaf de rust denk ik er wel altijd aan. Je hoopt dat het niet komt, maar het gebeurt altijd. Ik kan het niet stoppen."

Adekanye denkt dat zijn fysieke gesteldheid zijn ontwikkeling in de weg zit. "De meeste goals komen tussen minuut zeventig en negentig en ik vind het zo vervelend dat ik dan niet meer op het veld sta. Het is echt een doel op zich om daar wat aan te doen, want als ik mijn rendement omhoog wil halen, dan zal ik de negentigste minuut toch een keer moeten halen. Als ik ooit wil dromen over Ajax of Barcelona... Gaan zij ooit een speler halen die nog nooit de negentig minuten vol heeft gemaakt?"