Feyenoord gaat door Sneijder bewierookte Hartman symbolisch belonen

Dinsdag, 24 januari 2023 om 16:32 • Wessel Antes • Laatste update: 16:40

Quilindschy Hartman is zich razendsnel aan het ontwikkelen tot een gevestigde naam binnen de selectie van Feyenoord. Na zijn goede optreden tijdens de Klassieker (1-1) afgelopen zondag gaat de 21-jarige linksback een nieuw rugnummer krijgen, zo meldt 1908.nl dinsdag. Waar Hartman tegen Ajax nog met rugnummer 19 speelde zal hij op korte termijn met nummer 5 te bewonderen zijn. Een wijziging waar clubs meestal mee oppassen, gezien eerder bedrukte shirts.

Hartman begon het seizoen met rugnummer 46, waarna hij sinds 1 september met 19 op zijn rug speelt. Feyenoord gaat zijn nieuwste promotie op korte termijn bekendmaken. Of de club coulant gaat zijn naar supporters die hun Feyenoord-shirt al bedrukt hebben is nog niet bekend. Eerder kreeg de club via social media al kritiek toen populaire spelers als Quinten Timber (van 27 naar 8) en Lutsharel Geertruida (van 3 naar 4) tijdens het huidige seizoen van rugnummer wisselden.

De nieuwste aanwinst van Feyenoord, Neraysho Kasanwirjo, kan woensdagavond tegen NEC zijn debuut maken met nummer 28 op zijn rug. De Rotterdammers hebben groen licht gekregen van de KNVB waardoor de verdediger speelgerechtigd is. Hartman krijgt door de wijziging het oude nummer van Tyrell Malacia op zijn rug. In het verleden speelde ook clubicoon Ben Wijnstekers jarenlang met rugnummer 5.

In navolging van Rafael van der Vaart, die Hartman een ‘moordenaar’ noemde in Studio Voetbal, was Wesley Sneijder maandagavond bij Veronica Offside ook lyrisch over de linkspoot. De recordinternational van Oranje was zondag aanwezig in De Kuip en genoot van de assist van Hartman bij de fraaie openingstreffer van Igor Paixão. “Dat was wel een geweldige actie van Hartman. Die is geweldig. Die was voor mij de Man of the Match.” Sneijder verwacht Hartman zelfs op korte termijn in Oranje. “Hartman zien we over een paar maanden terug in het Nederlands elftal, honderd procent!” In Rotterdam-Zuid ligt de linksback uit Zwijndrecht nog vast tot medio 2025.