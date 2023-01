Veerman en Ramalho kunnen nog deze transferperiode vertrekken bij PSV

Dinsdag, 24 januari 2023 om 16:19 • Guy Habets • Laatste update: 16:52

Joey Veerman en André Ramalho kunnen nog deze transferperiode vertrekken bij PSV. Volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad hoopt Besiktas op de komst van het tweetal. De Turken zijn serieus en zien Veerman en Ramalho als gewenste opties om de club er weer bovenop te helpen. Besiktas staat er in de strijd om de Turkse landstitel immers niet goed voor.

Veerman werd de laatste twee wedstrijden door trainer Ruud van Nistelrooij op de bank gehouden, ondanks de nodige wijzigingen in het elftal. Een overstap naar Besiktas zou uitkomst kunnen bieden voor de middenvelder. Datzelfde geldt voor Ramalho, die niet meer onomstreden is in het hart van de defensie van PSV. De nummer vier van de Turkse Süper Lig wil een aanval inzetten op koploper Galatasaray, dat tien punten voorsprong heeft op de stadgenoot, en denkt met Veerman en Ramalho belangrijke pionnen binnen te kunnen halen.

Besiktas zou Veerman graag willen huren, al is het nog niet duidelijk of PSV daar open voor zal staan. Het Eindhovens Dagblad denkt dat de Brabantse club liever tot een definitieve verkoop over zou willen gaan. In het geval van Ramalho willen de Turken een lage transfersom betalen, iets waar nog over onderhandeld zou moeten worden. De Braziliaan ligt immers nog anderhalf seizoen vast in het Philips Stadion.

Veerman werd in januari 2022 door PSV voor zes miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen, terwijl Ramalho in de zomer van 2021 de Eindhovense gelederen al kwam versterken. Toen werd er ongeveer tweeënhalf miljoen euro betaald voor de diensten van de centrale verdediger. Bij Besiktas zouden Veerman en Ramalho samen kunnen komen te spelen met Atiba Hutchinson, die ook een verleden heeft bij PSV.