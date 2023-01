Here we go: transfer van Danjuma wordt op het allerlaatste moment gekaapt

Dinsdag, 24 januari 2023 om 15:42 • Guy Habets • Laatste update: 16:24

De transfer van Arnaut Danjuma naar Everton gaat niet door. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Tottenham Hotspur zich op het allerlaatste moment gemeld en hebben zij de deal gekaapt. Danjuma was al akkoord met the Toffees en onderging zelfs al een medische keuring, maar komt dus niet van een vertrek naar Goodison Park.

Danjuma leek geruime tijd op weg naar Everton. De transfer was al een tijdje op een haar na rond, maar een handtekening bleef uit en dus konden er nog kapers op de kust komen. Met Tottenham meldde zich dinsdag daadwerkelijk een club die roet in het eten wil gooien voor Everton. The Spurs pakten vervolgens meteen door, zorgden dat Danjuma op het vliegtuig naar Londen stapte en regelden een medische keuring voor de international van Oranje. Romano meldt dat de transfer al rond is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De afgelopen week werd Danjuma ook in verband gebracht met Ajax en PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde woensdag dat de vleugelaanvaller een optie was om Cody Gakpo te vervangen, waarna De Telegraaf toevoegde dat Ajax eveneens de optie bekeek om de aanvaller al dan niet tijdelijk binnen te halen. Danjuma mag vertrekken bij el Submarino Amarillo en kreeg dus ook toestemming om zijn uitgaande transfer af te ronden.

Danjuma vertrok in de zomer van 2021 voor 23,5 miljoen euro naar Villarreal en kwam afgelopen jaargang tot zestien treffers en zes assists in 34 duels over alle competities. Dit seizoen gaat het Danjuma een stuk lastiger af: in LaLiga-verband wist hij alleen twee doelpunten te maken tegen Osasuna. In de Copa del Rey was hij recent wel belangrijk voor Villarreal. Tweededivisionist FC Cartagena werd in de derde ronde van het bekertoernooi mede dankzij een goal van Danjuma met 5-1 aan de kant gezet.