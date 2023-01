Lewandowski en Szymanski krijgen bij Polen te maken met bewezen naam

Dinsdag, 24 januari 2023

Fernando Santos is de nieuwe bondscoach van Polen, zo bevestigt de Poolse voetbalbond dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 68-jarige Portugees, die na het WK-debacle ontslagen werd als bondscoach van zijn geboorteland, tekent een contract tot en met het einde van het WK in 2026. Daarmee lijkt hij de keuzeheer te zijn die de 34-jarige Robert Lewandowski naar zijn laatste eindtoernooien met Bialo-czerwoni moet loodsen.

Santos was tijdens het afgelopen WK in Qatar nog eindverantwoordelijke bij Portugal, dat in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Marokko (1-0 nederlaag). Nog geen week later werd de ervaren bondscoach op straat gezet. Met Portugal won Santos in 2016 het Europees kampioenschap. Drie jaar later was hij met de Portugezen in de finale van de Nations League met 1-0 te sterk voor Oranje. In totaal stond hij ruim acht jaar aan het roer bij A Seleção das Quinas. Daarvoor was hij onder meer bondscoach van Griekenland.

Dzien dobry! ?????? Fernando Santos - nowy selekcjoner reprezentacji Polski! ?? — Laczy nas pilka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023

Polen lijkt een prima route richting het EK in Duitsland te kunnen bewandelen. Het Oost-Europese land neemt het in de kwalificatie richting het eindtoernooi op tegen Albanië, Tsjechië, Moldavië en Faeröer. De bovenste twee landen in Groep E plaatsen zich uiteindelijk voor het EK. Polen start op 24 maart met een uitwedstrijd in Praag. Santos is de opvolger van Czeslaw Michniewicz, die naar verluidt een slechte band onderhield met sterspeler Lewandowski.

Lewandowski was het na de uitschakeling in Qatar duidelijk oneens met de speelwijze onder Michniewicz. “Het volgende WK? Dat is nog ver weg. Maar ook voor de nabije toekomst is het belangrijkste dat ik plezier blijf houden. Als we aanvallen, is dat er meer dan wanneer we meer verdedigend spelen. Er zijn veel factoren die meespelen, maar aan mijn lichaam zal het niet liggen”, aldus de 138-voudig international (78 doelpunten) tijdens een persconferentie. In Polen krijgt Santos ook te maken met de wensen van Feyenoorder Sebastian Szymanski, die na het afgelopen WK op twintig interlands voor het Poolse elftal staat.