AZ denkt aan voormalig toptalent dat bij Barcelona debuteerde onder Koeman

Dinsdag, 24 januari 2023 om 15:21 • Guy Habets

Konrad De La Fuente staat op de radar bij AZ. Dat meldt Luca Bendoni, een transferjournalist die samenwerkt met Gianluca Di Marzio. De Amerikaan, die in de jeugdopleiding bij Barcelona zat en daar in het eerste elftal debuteerde onder Ronald Koeman, speelt momenteel op huurbasis bij Olympiakos. Daar krijgt hij weinig kansen en een transfer naar AZ zou uitkomst kunnen bieden.

Olympique Marseille verhuurde De La Fuente in de zomer aan Olympiakos, maar dat is nog geen onverdeeld succes. De 21-jarige vleugelaanvaller kwam dit seizoen pas in vijf officiële wedstrijden in actie voor de club uit Piraeus en de Grieken zijn niet van plan om de koopoptie die ze hebben bedongen te lichten. OM staat derhalve open voor een terugkeer van De La Fuente, om hem daarna meteen weer door te verhuren. AZ hoopt op een dergelijk scenario.

De Alkmaarders houden rekening met een vertrek van Jesper Karlsson, die onder meer aan PSV wordt gelinkt. De La Fuente zou de Zweed dan kunnen opvolgen, daar de Amerikaan het liefst aan de linkerkant speelt. Volgens Bendoni heeft AZ interesse, maar is er nog niet concreet gehandeld door technisch directeur Max Huiberts. Wellicht gebeurt dat pas als Karlsson daadwerkelijk voor een vertrek staat of de deur al achter zich heeft dichtgetrokken.

De La Fuente stond lang te boek als een groot talent en werd door Barcelona in 2013 weggeplukt uit de jeugd van het lokale CF Damm. In januari 2021 kwam het tot een officieel debuut voor los Azulgrana toen Koeman hem liet invallen in een Copa del Rey-wedstrijd bij Cornellá (0-2). Uiteindelijk werd De La Fuente in de zomer van 2021 voor een bedrag van drie miljoen euro verkocht aan Marseille. De kleine rechtspoot speelde ook al drie interlands voor de Verenigde Staten.