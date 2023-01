Unibet: een odd van 8.50 (!) voor de openingsgoal van Raphinha!

Woensdag, 25 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Barcelona strijdt dit seizoen op drie fronten. Het elftal van trainer Xavi is koploper, kwartfinalist in de Copa del Rey en deelnemer aan de knock-outfase van de Europa League. Woensdagavond komt Real Sociedad op bezoek in het Spotify Camp Nou voor de kwartfinale van de Spaanse beker. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash tussen de twee teams uit LaLiga, met 21.00 uur Nederlandse tijd als aanvangstijdstip.

Voor Barcelona waren er geen problemen in de achtste finale van de Copa del Rey. Het bescheiden AD Ceuta werd met 0-5 verslagen, met onder meer een dubbelslag van Robert Lewandowski. Enkele dagen later werd de koppositie in LaLiga verstevigd dankzij een 1-0 overwinning op Getafe. Xavi had Frenkie de Jong niet nodig: de controlerende middenvelder bleef negentig minuten op de bank zitten. Het is afwachten of hij woensdagavond wel speeltijd krijgt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zie jij Barcelona in de reguliere speeltijd winnen? Dat is te spelen tegen een odd van 1.58!

Sociedad rekende in de achtste finale van de Copa del Rey af met Real Mallorca: 1-0. Robert Navarro tekende al in de vijfde minuut voor de enige treffer in de bekerontmoeting. Ook in LaLiga gaat het de ploeg voor de wind. Sociedad bezet momenteel de derde plaats, slechts zes punten achter koploper Barcelona. Afgelopen zaterdag werd met 0-2 gewonnen van Rayo Vallecano. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth was een van de doelpuntenmakers.

Denk jij dat Real Sociedad kan stunten in Barcelona? Een uitzege is te spelen tegen een odd van 6.00!

Barcelona scoort er dus lustig op los in de Copa del Rey. Lewandowski, Ansu Fati en Raphinha hebben allemaal tweemaal gescoord in het nationale bekertoernooi. Laatstgenoemde opende tegen Ceuta kort voor rust het bal, waarna Barcelona uitliep naar een makkelijke zege. Raphinha werd vorig jaar zomer voor bijna zestig miljoen euro gekocht en hij wordt regelmatig gebruikt door Xavi.

Zie jij Raphinha de openingsgoal maken? Dat is te spelen tegen een quotering van 8.50!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+