Bayern München maakt beslissing over toekomst van Gravenberch kenbaar

Dinsdag, 24 januari 2023 om 14:41 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:46

Bayern München laat Ryan Gravenberch deze winterse transferwindow niet vertrekken. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. Er waren geruchten dat de middenvelder een tijdelijke overstap zou maken naar Liverpool, maar der Rekordmeister wil hem niet laten gaan. Binnen de club is er een groot geloof in de kwaliteiten en toekomst van Gravenberch en zij willen hem voor de club behouden.

Met Daley Blind en Yann Sommer trok Bayern tijdens deze winterse transferperiode twee nieuwe spelers aan. Volgens technisch directeur Hasan Salihamidzic blijft het daarbij qua transferactiviteiten van de Beierse club. Een eventueel vertrek van Gravenberch, al dan niet tijdelijk, is uitgesloten. Liverpool zou de middenvelder graag willen huren, maar Bayern wil daar niet aan meewerken.

