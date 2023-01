Groningen probeert crisis te bezweren met wijziging in technische staf

Dinsdag, 24 januari 2023 om 14:25 • Davey de Laat • Laatste update: 14:27

FC Groningen heeft Gert Peter de Gunst toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal. De Trots van het Noorden is met FC Emmen, FC Volendam en SC Cambuur inmiddels verwikkeld in een hevige degradatiestrijd en heeft alle middelen nodig om in de Eredivisie te blijven. Naast de aankopen die deze winter zijn gedaan, was er ook de wens om ervaring toe te voegen aan de staf. De Gunst gaat trainer Dennis van der Ree ondersteunen.

Groningen kwam dramatisch uit de winterstop. Tegen Excelsior, Feyenoord en Heerenveen werd verloren en in de TOTO KNVB Beker blameerde het zich in eigen huis tegen tweededivisionist Spakenburg (2-3). Na het ontslag van Frank Womuth heeft Van der Ree, die eerder assistent was, het stokje overgenomen van de oefenmeester. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus besloot vervolgens na diverse afzeggingen om Van der Ree het vertrouwen te geven.

Met De Gunst heeft de Trots van het Noorden de nodige ervaring toegevoegd aan de technische staf. De 54-jarige coach stond op eigen benen bij IJsselmeervogels en werkte bij PEC Zwolle als assistent. Fledderus is tevreden dat De Gunst ‘ja’ heeft gezegd op de functie. “Wij zijn heel blij met zijn komst, want met Gert Peter hebben wij een trainer kunnen vinden die heel veel ervaring heeft in de rol van assistent-trainer en van wie wij denken dat hij – in aanvulling op de overige stafleden – ons heel goed kan helpen in het restant van dit seizoen. Wij wensen hem en de volledige technische staf heel veel succes”, zegt de technisch directeur.

Groningen verkocht deze winter al Neraysho Kasanwirjo en Cyril Ngonge aan respectievelijk Feyenoord en Hellas Verona. Aimer Sher en Mads Bech Sörensen kwamen over op huurbasis, terwijl Johan Hove voor 1,03 miljoen euro overkwam van het Noorse Strømsgodset IF. Groningen ontvangt donderdagavond met De Gunst al op de bank Cambuur. De club uit Leeuwarden staat met negen punten onderaan in de Eredivisie. In de Euroburg is de aftrap om 18.45 uur.