Twente heeft slecht nieuws en wijst Ajax, Feyenoord en PSV voorlopig de deur

Dinsdag, 24 januari 2023 om 13:13 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:16

Mees Hilgers zal deze winter geen transfer maken. Dat meldt journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia. Naar verluidt staat de mandekker van FC Twente in de belangstelling van zowel Ajax, Feyenoord als PSV. De Tukkers zijn bekend met de interesse en houden al geruime tijd rekening met een vertrek van Hilgers. Zij willen echter niet eerder dan komende zomer met geïnteresseerde clubs rond de tafel.

Afgelopen maandag liet Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf al weten dat de Amsterdammers serieuze interesse hebben in Hilgers. “Ajax hoopt eigenlijk PSV en Feyenoord – die ook geïnteresseerd zijn in Hilgers – af te troeven door deze winter toe te slaan.” Een eventuele winterse transfer kan Ajax dus op de buik schrijven, daar FC Twente hem niet kwijt wil. Ajax heeft zich volgens Ten Voorde overigens nog niet officieel gemeld bij technisch directeur Jan Streuer van Twente.

Hilgers ligt bij Twente nog tot eind juni van dit jaar vast. De club heeft echter de optie om zijn contract met één jaar te verlengen. De ploeg van Ron Jans bezet op dit moment een keurige vierde plek in de Eredivisie en heeft vooral defensief de zaakjes heel goed op orde. Twente kreeg pas negen doelpunten tegen, zes minder dan koploper Feyenoord. Hilgers is inmiddels een vaste waarde in Jans’ elftal en kwam dit seizoen 21 keer in actie voor Twente.

Hilgers is, na Ramiz Zerrouki, de volgende Twente-speler die serieuze binnenlandse belangstelling geniet. TC Tubantia weet echter dat Streuer hetzelfde standpunt hanteert als bij Zerrouki. Twente wil de verdedigende sterkhouder niet verkopen aan een concurrent. De regionale krant meldt dat een eventuele transfer van de jonge verdediger pas na dit seizoen bespreekbaar is. Twente is al een tijdje bezig om het contract met Hilgers te verlengen, maar tot op heden tekende hij nog geen nieuwe verbintenis. Als dat zo blijft, en de club nog wat aan hem wil verdienen, zullen zij deze zomer moeten luisteren naar geïnteresseerde clubs.