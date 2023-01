‘Grootste bekerstunt aller tijden’ levert een fan per ongeluk de jackpot op

Dinsdag, 24 januari 2023 om 12:42 • Guy Habets • Laatste update: 13:03

Het Schotse Aberdeen heeft maandagavond een zeer pijnlijke nederlaag geleden in het Schotse nationale bekertoernooi. Zesdeklasser Darvel FC won op eigen terrein met 1-0 van de subtopper op het hoogste niveau en dat leidde tot dolle vreugde op het kleine sportpark. Een fan van Aberdeen ging met gemengde gevoelens naar huis, aangezien de overwinning van Darvel hem per ongeluk een hoog geldbedrag opleverde.

De vierde ronde van de Schotse FA Cup leverde een ongekende sensatie op. Aberdeen, de nummer vijf van het Premiership, ging met 1-0 onderuit bij zesdeklasser Darvel en werd geveld door een goal van Jordan Kirkpatrick. Dat leidde tot een orkaan van vreugde op Recreation Park, het kleine complex waar Darvel zijn wedstrijden speelt. Ally McCoist, een legende in de Schotse voetbalwereld, noemde het op televisie 'de grootste bekerstunt aller tijden' en bestempelde de prestatie van Aberdeen als 'lachwekkend'.

Jim Goodwin, de trainer van Aberdeen, stond na afloop gebroken de aanwezige media te woord. "Ik ga niets zeggen over de slechte prestatie van mijn eigen ploeg. Het enige wat ik wil doen is Darvel feliciteren. Ze deden het geweldig, streden allemaal voor elkaar en hebben verdedigd alsof hun leven ervan afhing. Ze verdienden het om dit te winnen en dat is extreem beschamend en vernederend voor ons."

Voor één fan van Aberdeen, waar Vicente Besuijen als invaller overigens geen potten kon breken, werd de avond toch nog een klein beetje gered. Hij zette aan het begin van de wedstrijd per ongeluk wat geld in op Darvel en kreeg na afloop te horen dat hij zijn inleg bijna duizend keer terugkreeg. Of de Schotse fan in de volgende ronde bewust op de zesdeklasser in durft te zetten, is de vraag. Bij de laatste zestien zal er een thuiswedstrijd gespeeld worden tegen Falkirk, de nummer twee van de League One. Dat is het derde niveau in Schotland.