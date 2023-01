UEFA roept kooplustig Chelsea een halt toe met wijziging in reglement

Dinsdag, 24 januari 2023 om 12:20 • Davey de Laat • Laatste update: 12:21

Chelsea is in de winterse transferperiode druk bezig om de selectie te versterken. Mykhaylo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile en Noni Madueke zijn voor een bedrag van zo’n 180 miljoen euro neergestreken op Stamford Bridge. De UEFA is echter van mening dat de Financial Fair Play-regels niet worden nageleefd door Chelsea en daardoor is er een wijziging in het reglement op komst.

Met nieuwe eigenaar Todd Boehly aan het roer strooien the Blues deze transferperiode met miljoenen. Er worden onder meer contracten tot en met 2031 uitgedeeld aan nieuwe spelers, waardoor de afkoopsommen over meerdere periodes kunnen worden uitgesmeerd. Dat strookt in principe niet met de Financial Fair Play-regels en daar wil de UEFA nu wat aan doen.

The Times meldt dat de UEFA bezig is om een wijziging door te voeren en deze tactiek niet meer mogelijk te maken. Vanaf komende zomer zouden contracten dan maximaal vijf jaar mogen duren. De regelwijziging heeft op dit moment geen invloed op de aanwinsten van Chelsea, maar in de toekomst wordt de investeringsruimte voor de tweevoudig Champions League-winnaar beperkter.

Boehly wil voor de aanstaande wijziging wel nog vooruit met de Londense club en is na de vijf aankopen deze winter nog altijd bezig om Benfica-ster Enzo Fernández naar de Engelse topclub te halen. Ook de negentienjarige rechtsback Malo Gusto van Lyon is in beeld om de ploeg te versterken. Van uitgaande transfers is deze winter nog geen sprake geweest.