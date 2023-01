El Mundo onthult bizarre eis die Cristiano Ronaldo liet breken met Jorge Mendes

Dinsdag, 24 januari 2023 om 11:38 • Laatste update: 13:24

El Mundo heeft meer details prijsgegeven rond de breuk tussen Cristiano Ronaldo en zaakwaarnemer Jorge Mendes. Het boterde al een tijdje niet meer tussen de twee, en toen Mendes hem vlak voor het WK niet bij Chelsea of Bayern München kreeg, besloot Ronaldo afscheid te nemen van zijn jarenlange zakenpartner. De problemen begonnen al rond Ronaldo's exit bij Real Madrid, weet de Spaanse krant.

Ronaldo luisterde lange tijd naar vrijwel alle adviezen van Mendes. Toen de steraanvaller in 2016 echter een relatie kreeg met Georgina Rodríguez, werd zij zijn voornaamste klankbord. Ronaldo sloeg in 2018 Mendes' advies om bij Real te blijven in de wind en lichtte hem ook niet in toen hij drie jaar later al afscheid nam van Massimiliano Allegri om vooruit te lopen op een vertrek bij Juventus. Toch bleef Mendes zijn cliënt trouw en arrangeerde een terugkeer bij Manchester United.

Daar vond het veelbesproken interview met Piers Morgan plaats zonder voorafgaand consult met Mendes. Ook toen barstte de bom nog niet. Dat gebeurde toen Ronaldo Mendes kort daarop de opdracht gaf hem bij Chelsea of Bayern München onder te brengen, of hij werd ontslagen. De overstap naar Al-Nassr kwam dan ook tot stand zonder medewerking van Mendes en werd geleid door Ronaldo's nieuwe belangenbehartiger Ricardo Regufe, die lang de persoonlijke assistent van de goalgetter was.

Mendes stond voor de breuk aan de basis van al Ronaldo's transfers. Hij orchestreerde de eerste en tweede overstap naar Manchester United, alsmede die naar Real Madrid en Juventus. De Portugees staat nog altijd bekend als een van 's werelds beste zaakwaarnemers en heeft onder meer Bernardo Silva, João Cancelo, Darwin Núñez en Marco Asensio in zijn stal. Ook Ajacied Francisco Conceição laat zijn belangen behartigen door Mendes.