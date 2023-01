Ruzie tussen Nagelsmann en keeperstrainer leidt tot ontslag bij Bayern

Dinsdag, 24 januari 2023 om 11:31 • Davey de Laat • Laatste update: 11:40

Bayern München heeft keeperstrainer Toni Tapalovic op straat gezet vanwege een serieus meningsverschil met coach Julian Nagelsmann, zo meldt het Duitse BILD. De twee konden niet met elkaar door een deur en dat heeft de clubleiding ertoe aangezet om Tapalovic de deur te wijzen.

De relatie tussen trainer en keeperstrainer was al maanden niet goed. Tapalovic vond het moeilijk om de instructies van Nagelsmann op te volgen en koos vaak voor zijn eigen weg. Sportief directeur Hasan Salihamidzic probeerde maandenlang om de twee op één lijn te krijgen, maar slaagde daar niet in. De omgang met Alexander Nübel droeg ook bij aan het ontslag van Tapalovic, al was dat niet de hoofdreden. De keeper, die door der Rekordmeister verhuurd wordt aan AS Monaco, klaagde over het gebrek aan communicatie.

Bayern kwam maandagavond met een statement naar buiten over de gang van zaken. “Toni was de afgelopen jaren als keeperstrainer betrokken bij de successen van ons team. Daarvoor willen we hem graag bedanken. Met name de meningsverschillen over de manier waarop we samenwerken hebben er nu toe geleid dat we onze eigen weg gaan. We wensen Toni Tapalovic alle succes voor de toekomst”, zei Salihamidzic in de officiële verklaring van de club. Nagelsmann reageerde eerder ook al zelf door op cryptische wijze te melden dat 'ook keeperstrainers dingen niet goed doen'.

Voor Manuel Neuer was het een schok dat Tapalovic het veld moest ruimen. De twee kenden elkaar al in de tijd dat Neuer nog bij Schalke 04 speelde en de keeperstrainer was in 2017 zelfs de getuige bij het huwelijk van de Duitse goalie. Neuer laat op Instagram weten dat hij de keeperstrainer zal missen. “Iedereen, niet alleen in München, weet dat al dit succes nooit mogelijk zou zijn geweest zonder jou! Lat but not least, jij hebt ook mij en mijn keepersspel gevormd en naar een nieuw niveau getild. Ik zal je missen! Bedankt voor alles!”, schrijft Neuer.