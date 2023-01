Fulham ziet Nederlands alternatief voor Van Ewijk

Marcelo Bielsa heeft de eerste gesprekken met Everton al achter de rug. De Argentijn, die tot afgelopen februari aan het roer stond bij Leeds United, is in beeld om de ontslagen Frank Lampard op te volgen. (Sky Sports)

Ivan Ilic is bijna speler van Olympique Marseille. De Fransen betalen in totaal achttien miljoen euro voor de ex-NAC'er, die nu nog onder contract staat bij Hellas Verona. (Fabrizio Romano)