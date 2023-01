Johan Derksen fileert Ajacied: ‘Deze hansworst... hoe kun je die scouten?!’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 08:13 • Tom Rofekamp

Johan Derksen heeft absoluut geen hoge pet op van Gerónimo Rulli. Volgens de analist komt de kersverse aanwinst van Ajax vooral op meevoetballend vlak tekort en hadden de Amsterdammers beter voor Andries Noppert kunnen gaan deze winter. Derksen voorziet dat Rulli Ajax nog een hoop paniek gaat bezorgen. "Hoe kunnen ze deze man scouten?", aldus De Snor bij Vandaag Inside.

De rol van Rulli bij de openingstreffer in De Klassieker (1-1) leidt het gesprek over de Argentijn in. Volgens René van der Gijp was de inzet van Igor Paixão namelijk een houdbare. "De goal was mooi, al moet ik wel zeggen dat veel keepers hem zouden hebben. Hij (Rulli, red.) sloeg ernaast. Dat zag je in de herhaling. Hij moet deze bal hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Igor Paixão schiet Feyenoord op weergaloze wijze op voorsprong ????#FEYAJA pic.twitter.com/07fIxESCOM — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Derksen haakt in. "Ik heb eens even zitten kijken, hem eens even goed zitten bestuderen. In Nederland zijn we nogal terugspeelballen-achtig. Er werd weer heel veel teruggespeeld op hem en dat beheerst hij absoluut niet, meevoetballen. Hij krijgt die bal teruggespeeld, dan wil hij hem snel kwijt, dan speelt hij hem naar een gedekt staande medespeler, die meteen in de problemen komt, of hij schiet hem wild weg en dan komt hij bij de tegenpartij!", klinkt zijn analyse.

"Hij doet wel net alsof hij heel goed kan voetballen", oppert Van der Gijp. "Ja", antwoordt Derksen, "maar het is meteen paniek! Ook met voorzetten zat hij er een keer naast. Daarvoor had ik Noppert gezien (die met sc Heerenveen eerder op de middag tegen FC Groningen speelde, red.), die in alle facetten een betere keeper is dan deze hansworst die ze hebben. Hoe kunnen ze zo'n man scouten? In Nederland moet je kunnen meevoetballen als keeper en dat kan hij absoluut niet. Dat gaat een hoop paniek geven."